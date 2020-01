El Cádiz pierde el fuelle

El Cádiz no carbura en este 2020. El equipo amarillo perdió ante el Deportivo de La Coruña por un gol a cero en un partido equilibrado en el que apenas hubo ocasiones de gol. La realidad es que el Cádiz se ha atascado y que los rivales empujan para que la ventaja se recorte como está siendo en las últimas semanas. Lo más preocupante, sin duda es el momento del equipo, sin chispa que no es ni la sombra de intenso de lo que fue. Urge una reacción para no perder sitios de privilegio a la espera de ver lo que van haciendo los rivales directos. Dos puntos de nueve en este inicio de año.

Cervera metió a Nano Mesa en el once inicial por Iván Alejo, además de Garrido que volvía tras su sanción. El partido fue un choque equilibrado, sin apenas ocasiones y con un Cádiz que no sufría atrás pero que tampoco inquietaba la meta rival. Con ese ritmo cansino se llegaba al descanso, con poco que contar y con un ritmo cansino.

No cambió mucho la segunda parte, aunque por momento los dos equipos se iban desordenando , pero los porteros seguían sin verse. El Cádiz se iba haciendo más largo y Mollejo incordiaba entre líneas. Con Pombo en el campo, que entró por Lozano Cervera quiso mover un poco el ataque , pero apenas le dio tiempo a ello. Gaku encontró un hueco entre la defensa cadista para que Sabin definiese ante Cifuentes con cálida en el que fue el primer y único tiro a puerta con peligro del partido.

El gol aceleraba al Cádiz , pero lo hacía en vano. Entraban Bodiguer por Edu Ramos y antes Alejo por Garrido. El extremo fue de lo poco destacado de un Cádiz que ni a la desesperada fue capaz de hacer una ocasión de peligro.

El Cádiz tendrá que cambiar la dinámica el próximo viernes en el partido que abre la jornada en casa frente al Racing.