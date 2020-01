Cadenas y máquinas quitanieves para circular en el interior de Castellón

La nieve cubre el interior de la provincia de Castellón. Desde primeras horas de la mañana los copos han empezado a caer y se han ido acumulando hasta provocar que en algunas carreteras ya se necesite desde medio día de este domingo el uso de cadenas en los vehículos.

Es el caso, según el centro de gestión y seguridad vial, CEGESEV, de la CV-12 entre Ares del Maestrat y Morella, la CV-124 entre Forcall y Ares, la CV-125 entre Morella y Portell o la CV-15 a su paso entre ares y el límite de la provincia. En las carreteras en las que también se necesita el uso de cadenas para poder circular es en la CV-173 en Vilafranca, y en N-232 en Morella. *[Información dependiente de hora de publicación de la noticia]

El alcalde de esta última localidad, Morella, Rhamsés Ripollés, pide por favor que no se circule por las carreteras que conectan con la capital de Els Ports y quienes quieran ver nieve, esperen a que la situación mejore. Un mensaje que también han enviado numerosos ayuntamientos del interior de la provincia. Piden que no se coja el coche a no ser que se trate de una emergencia y recuerdan que debe facilitarse el trabajo a las máquinas quitanieves. De hecho, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ya han asistido a varios vehículos que se han quedado atrapados por la nieve en zonas como Vallibona y Port de Querol.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón tiene activado todos sus efectivos ante el temporal de viento, lluvia y nieve. Cerca de 200 efectivos con 18 máquinas quitanieve, 8 vehículos salero y 30 vehículos auxiliares.

En estos momentos el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación de emergencia 0 por nevadas en la comarca de ELs Ports. El interior norte de Castellón está en preemergencia por nevadas y el litoral de la provincia se encuentra en preemergencia por fenómenos costeros.

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, recuerda que en el interior norte de la provincia se acumularán a partir de una cota de 800 metros, en 24 horas, hasta 10 centímetros de nieve. Así, se espera continúe nevando en el interior hasta el martes, y que el lunes, mañana, sea el día en el que más nieve en el interior norte de la provincia con acumulaciones en 24 horas de 20 centímetros de nieve.

En el interior sur de la provincia, también nieva hoy a cotas superiores a 800 metros, pero la acumulación de nieve en 24 horas será menor, se acumularán 2 centímetros.

Es a partir de esta tarde, a las 19:00 horas, cuando según AEMET, se complica la situación meteorológica en la provincia.

En la costa, tanto en el norte como en el sur, se esperan vientos con fuerza que crearán olas de entre 4 y 6 metros. Advierten de la peligrosidad en los paseos marítimos y las líneas de costa. Una aviso que estará vigente hasta la madrugada del miércoles. Atención también a las fuertes rachas de viento, que llegarán a soplar en el litoral de Castellón hasta a 70 kilómetros por hora este domingo.

En el aeropuerto de Castellón el único vuelo del día con conexión con Bucarest ha salido sin ninguna incidencia. El temporal no ha afectado al funcionamiento de la infraestructura de Vilanova d'Alcolea, ni tampoco al puerto de Castellón, que está abierto.

En cuanto a la lluvia, durante todo el lunes en el interior norte y todo el litoral de la provincia se espera que en 12 horas se acumulen 60 litros por metro cuadrado.