El presidente de Cascarrabias: "Nunca renegaríamos del Norte"

El giro que dio la murga de la mano de David Padilla, las letras de Javi 'El Pechi' y el tesón del plantel valió a Los Cascarrabias para obtener en 2019 un triunfo en el Norte que aún están paladeando. Los portuenses validaron su pasaporte para competir en Santa Cruz por vez primera y aseguran que están "con la sensación de sueño cumplido". Así se expresa su presidente, Salva Quintero, quien por fin disfrutará del éxito que llevaba persiguiendo "durante años y años". Hasta 36 contabiliza en su murga.

¿Fue una sorpresa triunfar en el concurso del Norte?



Sorpresa no. Ya habíamos estado en el podio y en 2019 llegó el premio grande por primera vez. Fue por el esfuerzo y el trabajo del director de voces, de Javi al frente de la murga... y la lucha tremenda de estos últimos cinco años que han sido muy duros.

¿Qué objetivos se marcan para 2020?



Nuestro objetivo está claro: hacer un buen papel y dejar buen sabor al saltar a Santa Cruz en la fase y luego ir a nuestro concurso del Norte, que es adonde pertenecemos.

¿Adaptarán su repertorio a Santa Cruz?

El repertorio está adaptado ya y vale para los dos sitios. Para nosotros no ha sido solo un reto, es también un orgullo cantar con las murgas fuertes de la capital y el primer objetivo es disfrutar la experiencia al máximo.

Y usted, ¿con cuál se identifica?



A mí me gusta Los Mamelucos. por el estilo y la forma de ser.

¿A quién ve candidatos para ganar?



No soy objetivo. A mí lo que me gustaría es que ganase siempre Los Mamelucos pero candidatas hay bastantes.

Volvamos a su historia. ¿Para usted será un hito histórico concursar en Santa Cruz?



Llevo 36 años, aunque el cambio realmente se produce cuando cambiamos el chip con la llegada David Padilla. Desde ahí sí hemos estado con las mejores, con terceros y segundos premios. Ahora llega el Primero, que es un sueño hecho realidad por lo que supone, que es cantar en Santa Cruz. Llevábamos persiguiendolo demasiado tiempo. Con 61 años que tengo, puedo decir que es ahora cuando alcancé mi sueño.

Llegado el caso, ¿harían lo mismo que Trapaseros? (dejar el Norte para centrarse exclusivamente en Santa Cruz)



No, nosotros nunca. Somos una murga del Norte y pertenecemos al Norte.

¿No cree que algunos colectivos norteños se cebaron demasiado con Trapaseros por la decisión que tomaron el año pasado?



Mi opinión me la reservo. Quien quiera concursar en Santa Cruz porque crea que es su sitio, que se inscriba y concurse. Y quien se sienta del Norte, que concurse en el Norte. Hablo por nosotros: nosotros nunca renegaríamos del Norte.

¿Cómo definiría el estilo de su murga?

Las claves son tres. Cantar bien, tener potencia en las voces y hacer reír sin olvidar la crítica.

El éxito del 19, ¿se ha visto traducido en el número de componentes?



Y en el entusiasmo de la afición, que afición llevaba mucho tiempo buscando este éxito. Es la primera vez que una murga del Puerto de la Cruz va a participar en Santa Cruz, así que estamos historia. Y si me preguntas si ha habido incremento de componentes, la realidad es que sí, rotundo. Ahora tenemos 60. Algunos vienen de Irónicos, otros de Puertopotras, de Ni Pa Tanto...

¿Qué pensó cuando supo que les había tocado cantar los terceros de la tercera fase?



Pues que no podíamos haber tenido más suerte. Me encanta el puesto y me encanta la fase.

Le noto entusiasmado. Llegados aquí, ¿y si pasan qué?

Pues que ya serían dos los sueños cumplidos. ¿Te imaginas Cascarrabias con las grandes cantando el viernes? Nosotros no nos ponemos barreras. Estamos ahí ya, y si suena la flauta...