La condonación de la deuda del puerto de A Coruña, excluída de los acuerdos de investidura

El PSOE gallego, a través de su representación en el Congreso, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez la condonación de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria de A Coruña por la construcción del puerto exterior, 200 millones de euros. La condonación será total, según el diputado y número dos del PSOE gallego Pablo Arangüena que, no obstante, advierte que no va a ser un proceso fácil. Considera que no se trata del mismo caso que el del puerto de Valencia, donde la deuda ha sido asumida por el Estado, y carga contra la gestión del presidente del ente portuario de A Coruña, Enrique Losada.

La asunción por parte de la Administración central de la deuda del puerto coruñés no forma parte ni del acuerdo de coalición con Unidas Podemos ni del que llevó al BNG a dar su voto a Pedro Sánchez en la sesión de investidura. El diputado nacionalista, Néstor Rego, responsabiliza de ello a los socialistas.

El acuerdo firmado entre el PSOE y el único diputado de Compromís recoge la asunción por parte del Estado de los 350 millones de euros de deuda que generó la remodelación del puerto de Valencia para acoger la Copa América y las carreras de Fórmula.