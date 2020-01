La falta de pegada castiga a un Elche que solo puede empatar a uno con el Alcorcón

El Elche C.F. tampoco pudo derrotar a un A.D. Alcorcón que continúa sin perder como visitante en una competición tan dura como la Segunda División. El Martínez Valero acogió a 8.446 aficionados en una mañana desapacible con viento y frío.

Los ilicitanos buscaron con ahínco doblegar a un rival aguerrido y tenaz, pero el resultado final fue de empate a uno. El portero del Alcorcón, Dani Jiménez estuvo impresionante en la segunda mitad y con sus paradas evitó el triunfo franjiverde.

El 1-0 llegó en el minuto 37 tras una falta lejana botada por Fidel Chaves. Ramón Folch cabeceó al palo y el central Dani Calvo, que fue de los mejores, también de cabeza batía a Dani Jiménez. Unos minutos antes el propio Fidel lanzó otra falta que fue repelida por la cruceta.

El Alcorcón igualó la contienda nada más iniciarse la segunda mitad. El Elche no ajustó bien y tras una bonita jugada el lateral zurdo Carlos Pomares superaba al meta local Edagar Badía con un remate muy preciso. El valenciano ya puso a prueba a Badía en la primera parte pero en la segunda que tuvo no perdonó.

En la recta final del choque el Elche fue con todo a por la victoria y tuvo ocasiones en las botas de Iván Sánchez, Ramón Folch, Josan, Gonzalo Verdú, y sobre todo, una de Yacine Qasmi que de manera incomprensible remató alto en el área chica con toda la portería para él tras un jugadón de Dani Calvo.

El Alcorcón acabó el encuentro con diez por la expulsión con roja directa de su capitán Laure, tras consultar el VAR el colegiado canario Pulido Santana por una falta cometida a Gonzalo Verdú. El conjunto alfarero prolonga su increíble récord fuera de casa con tres victorias, nueve empates y ninguna derrota. El técnico visitante, Fran Fernández, comentó después que "doy por muy bueno el punto".

El entrenador del Elche, Pacheta, dijo que "no ha sido nuestro mejor partido, pero hicimos méritos para ganar. El Alcorcón no nos ha permitido jugar con la fluidez de otras ocasiones y han demostrado que no es casualidad que no pierdan fuera. De todos modos, a mí me gusta ver a este Elche. Hemos sumado un punto y nos toca continuar creyendo en nuestro estilo".

El central Gonzalo Verdú y el extremo Fidel Chaves cumplieron en esta jornada su partido número 100 con la casaca franjiverde. Un Elche que cambia de registro y ya piensa en la eliminatoria de Copa ante el Athletic de Bilbao el miércoles 22 de enero a las 19.00 horas en el Martínez Valero. Por otra parte, el Club ilicitano espera hacer oficial esta semana el fichaje del delantero del Huesca, Dani Escriche, que llegaría cedido hasta el final de esta campaña y que sería la primera incorporación en este mercado de invierno.