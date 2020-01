Las clases en Elda y Petrer quedan suspendidas mañana por el temporal

El Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL) de Elda y Petrer se ha reunido esta tarde a para analizar la situación meteorológica y tomar una decisión sobre las medidas que se van a adoptar ante las alertas por lluvias, viento y bajas temperaturas provocadas por la borrasca ‘Gloria’. Entre otras cosas, se ha abordado la posibilidad de suspender mañana las clases en los centros educativos de la ciudad, algo que queda ya CONFIRMADO.

Ante la alerta por lluvias, viento y frío, el Ayuntamiento de Elda y Cruz Roja han habilitado un albergue de emergencia para 20 personas en las instalaciones de la ONG. El punto de atención estará disponible desde hoy domingo y hasta el próximo miércoles, desde las 20.00 horas a las 08.00 horas. Al mismo podrán acudir todas aquellas personas sin recursos que quieran cenar, dormir y desayunar.

Cruz Roja también ha preparado una unidad móvil que desde esta misma tarde recorre la ciudad para informar de que el Centro de Emergencia Social permanecerá abierto toda la noche.

Además, el Ayuntamiento de Elda ha cerrado los parques de la ciudad y recomienda a los ciudadanos que no transiten por ellos ante las fuertes rachas de viento.

LA COMARCA

En la comarca del Vinalopó ya se ha confirmado que Petrer suspende las clases y cierra parques y jardines e instalaciones deportivas.

En Novelda, desde las 17.00 se ha cerrado el parque del Oeste, las instalaciones deportivas y el Santuario al igual que en Sax se ha procedido a la misma clausura al tiempo que no se han llevado a cabo los actos de la tarde previstos por San Sebastián.

SITUACIÓN

En estos momentos, el interior de la provincia de Alicante se encuentra en nivel naranja de preemergencia por lluvia y nivel naranja por viento.

Ante esta situación, el servicio de emergencias 112-CV realiza las siguientes recomendaciones:

En caso de viento fuerte, quedarse en casa y no salir si no es estrictamente necesario. Si estás en la calle, hay que alejarse de las casas viejas o en mal estado, así como de los muros, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión. No transitar por parques o zonas de bosque y no caminar por debajo de andamios.

En caso de tener que viajar, hay que consultar el estado de las carreteras por las que se va a circular y posibles rutas alternativas exentas de peligro. Revisar el estado de tus neumáticos, líquido anticongelante, luces y frenos.