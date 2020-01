"A la plantilla del XDFC hay que exigirle mucho más, creo que no están dando todo lo que tenían que dar"

Romerito comparecía en la sala de prensa de Chapín “muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores, porque ha sido un partido muy difícil ante un gran equipo, a los chavales hay que darles un diez porque han hecho un partidazo, aunque nos ha costado entrar al principio, luego nos repusimos porque yo sabía la debilidad que tenían sobre todo en los laterales. Era más fácil que nosotros ganásemos a que lo hiciesen ellos”.

Siguiendo con el análisis del partido, el entrenador del CD Rota, recordó que “la primera parte ha sido igualada pero en la segunda tuvimos hasta el 0 a 2 para meterla, pero esto es fútbol, perdonamos y luego el empate ha sido en propia puerta”.

Cuestionado por si cree que la presión le está pudiendo a su ex equipo, respondió que “la presión la tienen los que no llegan a final de mes, estos son jugadores profesionales, si les preocupa la presión que no jueguen aquí. En este grupo todos son muy competitivos, al Xerez DFC le cuesta sacar los partidos adelante en casa e incluso fuera. A una plantilla como esta hay que exigirle muchísimo más y creo que no están dando todo lo que tenían que dar”.

Romerito defendió a sus jugadores, “les dije antes del partido que ninguno del Xerez DFC era mejor que ellos, que se convencieran de que se podía ganar”. Jorge Herrero debutó con el Rota este domingo y además de ser el mejor, marcó el gol de los suyos, por eso mantiene que “Jorge nos ha dado la vida, yo llevo sin mediocentro defensivo toda la primera vuelta y hoy ha sido el mejor del partido, tiene 36 años y nada que envidiarle a ninguno del Xerez DFC”.

Por último, repitió sobre el Xerez DFC lo que ya dijo en La SER el pasado viernes, que no cree que acaben siendo campeones, “hay otros equipos que tienen lo que a ellos le faltan”.