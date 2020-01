"Acabaremos jugando los play-off, estoy seguro"

Josu Uribe comparecía en la sala de prensa lamentando las bajas que arrastraba su equipo una semana más para un partido de liga. En efecto, desde la llegada del asturiano al banquillo de Chapín no ha podido ni repetir once, ni tener a todos sus jugadores disponibles.

Las ausencias, están lastrando mucho a un equipo que lo que ofrece en el campo, no le da para ganar, al menos en el municipal, donde se ha dejado ya 5 puntos en los últimos partidos en casa. Uribe llegaba tras el encuentro advertido de las declaraciones de Romerito en las que enjuiciaba el juego del Xerez DFC y creía que era una plantilla a la que “se le podía exigir muchísimo más”. Estas declaraciones no le han gustado nada y no perdió tiempo para valorar lo que dijo su colega: “Hemos tenido una semana muy complicada, y jamás hablaré del trabajo de un compañero. Respeto al rival, les felicito porque han sacado un punto fuera de casa, pero un entrenador debe limitarse a hablar de su equipo, no del contrario, eso no me gusta y nunca lo haría. Llevo muchos años en esta profesión y eso no se hace”.

A pesar del tropiezo en casa, el equipo acaba cuarto esta jornada de liga y la semana que viene, sin jugar, sumará tres puntos, por eso asegura que “este equipo va a jugar el playoff sí o sí, pero necesitamos recuperar a los jugadores lesionados. Estamos muy bien situados, hemos pasado un mes con muchísimos problemas, y en el momento en el que recuperemos a Zafra, Bello, Casares, … tendremos una munición diferente para afrontar sobre todo los partidos de casa donde los equipos se nos encierran. El que más nos va a costar será Zafra, a Fran Ávila todavía le quedarán dos partidos, pero confío en que para Pozoblanco lleguen Casares, Bello y Chico en buenas condiciones”.

Sobre la falta de gol de su equipo decía que “hoy Mika no tenido ninguna opción clara, el hacer gol o no es cuestión de todos. Los jugadores diferentes son los que generan situaciones de gol, cerca del área, el talento, la imaginación, un buen pase, un buen control… es lo que marca la diferencia. Eso nos está costando encontrarlo y necesitamos ese empujón final para poder hacer goles. Defensivamente el equipo se maneja en buenos números, pero para estar arriba el equipo tiene que crecer y hacer goles”.