El Linares destroza al Melilla CD

De fiesta. Así se resume la primera jornada del 2020 para el Linares Deportivo ante su público, en el estadio de Linarejos. Los de Juan Arsenal pulverizaron a un pobre Melilla CD que, salvo un par de llegadas, no generó peligro alguno. Lo único destacable del trabajo visitante fue la alta presión que, sobre todo en los primeros minutos, hizo sudar al Linares para poder arrancar las jugadas desde atrás con normalidad. No se encerró en su área como muchos conjuntos hacen en el feudo linarense pero, al final, no pudo con el líder.

El partido fue un monólogo azulillo. Con novedades en el once ante la ausencia de Espejo y Fran Lara, el equipo encontró su mejor versión en el campo con un 4-4-2, esta vez, con un gran Chinchilla en la izquierda de la denfesa. Por delante, en el medio campo, un voluntarioso Fran Carnicer, el siempre acertado Rodri y dos extremos puros en banda, Siles y Alan. La punta del ataque se reservó para Iván Aguilar y Chendo que, hoy, firmó dos goles. El primero llegaría en el 21' y, el segundo en su cuenta personal, nada más empezar la segunda parte después de un fallo clamoroso del portero melillense.

Antes de ese tanto, Alan, en el 45', subió el 2-0 al marcador. En el segundo tiempo apretó aún más el Linares. El futbolista Pablo Siles marcaría el cuarto de la mañana tras aprovechar un rechace y Joan Grasa se fabricó el siguiente. Su disparo, abierto a la derecha del guardameta, iba camino de marcharse fuera pero, en un gesto de ambición, el delantero catalán exprimió su físico para alcanzar el balón antes de que saliese por la línea de fondo. El premio a tal acto de fe, mientras que la defensa se quedaba paralizada en un exceso de confianza, se tradujo en el quinto.

Quedaba aún tiempo para que el festín fuese mayor. De hecho, el capitán, Jonathan Rosales, protagonizó el sexto y último gol de la jornada después de una jugada en la que Grasa e Isra fueron decisivos. El primero, de espaldas, la dejaba para el golpeo del joven canterano y, en la segunda jugada, aparecía "El Mariscal" para cerrar la brillante cuenta goleadora. En definitiva, un 6-0 demoledor que, incluso, pudo haber sido más abultado. Y es que fueron varias las oportunidades claras para haber conseguido más tantos como, por ejemplo, el penalti que falló Joan Grasa.

El Melilla CD entregó las armas, casi sin resistencia y sin probar a Razak, en el segundo periodo. Todo en un día donde, para colmo, Nacho Aznar tuvo que hacer dos cambios obligados por las lesiones de Ibra y Manolo. La alegría azulilla fue completa porque, además, debutó el joven canterano Edu Olea que, sustituyendo a Miguelito, ocupó el lateral izquierdo cumpliendo con las exigencias depositadas en él. Con este resultado, el Linares Deportivo mantiene su hegemonía y alcanza los 56 puntos a la espera de la próxima jornada frente al Alhaurín.