Todo el día tragando humo y sin mascarilla

Pasan toda su jornada laboral rodeados de tubos de escape de coches, autobuses y furgonetas. Su lugar de trabajo es un atasco. A pie de asfalto denuncian que no cuentan con algo tan básico como una mascarilla que reduzca el nivel de contaminación que llega a sus pulmones, o unos tapones que amortigüen el ruido. "Somos los nuevos mineros, basta con sonarnos la nariz o lavarnos la cara y ver el hollín que sale". El Ayuntamiento dice que no les dota de mascarillas porque no hay en el mercado "mascarillas homologadas".

Francisco Sainz y Jorge Muñoz, son dos de los 650 agentes de movilidad que a diario intentan aligerar el tráfico en la capital. Su jornada laboral son siete horas, tiempo que pasan a pie de asfalto. "Bueno, menos la media hora del desayuno o la merienda" sonríen. Llaman la atención sobre la parte trasera de un coche en el que por encima del tubo de escape, el color blanco solo se adivina. "Eso -señalan- esa mancha que se queda pegada en la parte trasera de los coches es lo que respiramos todos los días y termina en nuestros pulmones".

Jesús Méndez, secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad CSIT, va más allá. "Nuestro reconocimiento es el mismo que el que hacen a cualquier otro trabajador que esté en una oficina". Además "tendrían que ser anuales, son en la práctica cada dos años, pero sin tener en cuenta que están en la primera línea de la contaminación, "igual que ocurrió en el Metro durante años con el amianto".

Fuentes municipales aseguran a la SER que se ha establecido un "sistema de rotación" para que pasen como máximo dos horas y media en los puntos de congestión de tráfico. Sistema que solo se aplica cuando se activa el protocolo anticontaminación en la capital. Aseguran que no les dotan de mascarillas con el argumento de que "no existen en el mercado mascarillas homologadas" para a continuación añadir que están dispuestos a "consensuar con los sindicatos la compra de las mismas, siempre y cuando se comprometan a usarlas".

"Hablan de movilidad, les gusta mucho la palabra, pero no se preocupan de más". Por eso valoran denunciar al Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores.