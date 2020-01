La sequía goleadora convoca a Siverio y Papu será titular

La situación es extrema: el Racing no hace goles y se los hacen, sus rivales ganan, pero él no. El equipo es colista y tanto en situación clasificatoria como en su juego, la cosa no puede ir a peor.

Cristóbal, que con sus polémicas decisiones, como seguir apostando por Alexis y Buñuel en defensa o no convocar al delantero del filial, Javier Siverio, que lleva 16 goles, se estaba complicando su puesto.

Hoy, ante Las Palmas, parece que va a cambiar su alineación, al menos una parte. Ha convocado a Siverio aunque Yoda será quien ocupe el puesto más adelantado del once, por detrás de él actuarán Enzo Lombardo, Álvaro Cejudo y el recién incorporado Papu.

En la zaga se prevee que Manu Hernando ocupe el puesto de un Alexis que no está cumpliendo ni de lejos con las expectativas. El esto de la zaga será la misma que en Riazor, por raro que parezca que Carmona no tenga minutos ante el nivel que está demostrando Aitor Buñuel.

Protesta ante el palco

La afición se ha hartado de la situación y ha convocado una protesta frente al palco a las 5 de la tarde para que la directiva que encabeza Alfredo Pérez tome decisiones, como la del cese del director deportivo, José Luis Molina, encargado de confeccionar esta plantilla y al que la afición ha señalado por dos veces esta temporada al grito de "Chuti vete ya".

Posibles alineaciones

Racing (4-2-3-1): Luca Zidane; Buñuel, Manu Hernando, Figueras, Abraham; Mario Ortiz, Sergio Ruiz; Papu, Cejudo, Enzo Lombardo; Yoda.

Las Palmas (4-2-3-1): Álvaro Vallés; Curbelo, Mantovani, Aythami, De la Bella; Javi Castellanos, Kirian; Aridal, Pedri, Benito; Pelchart.

Árbitro: Iglesias Villanueva (colegio gallego)