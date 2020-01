Hace 20 años, cinco restaurantes se construyeron en la playa de El Saler. Hoy, estos comercios corren peligro, después de que la Generalitat se haya mostrado contraria a prorrogar la concesión administrativa de los locales. El Consell rechaza su renovación tras publicar un informe que alega que los restaurantes vulneran el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL).

El abogado de varios de estos locales, Juan Luis Navarro, rechaza este informe porque, asegura, no tiene fundamento. Critica que no sea serio, que utilice expresiones inexactas y que no aporte otros documentos que avalen lo que expuesto en el escrito.

Ahora los trabajadores están a la espera de recibir la notificación oficial en la que se rechaza ampliar la concesión de los restaurantes, pero Navarro asegura que, frente al informe presentado, que le parece que no está a la altura, ellos lucharán hasta el final.