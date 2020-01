Agenda Universitaria viernes 17.01.20

En nuestra primera Agenda Universitaria del 2020 dando la bienvenida a la nueva directora de la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz en Algeciras, la profesora Isabel Villar, para hablar de su reciente incorporación al cargo y de cómo se está desarrollado el curso para los alumnos del grado de Derecho del campus.

Os adelantamos que el miércoles 29 de enero, la Asociación Julia Traducta del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz en Algeciras organiza una conferencia a cargo de Juan José Silva, en la que hará un recorrido por la historia del flamenco con otras músicas del mundo. Será en el Aula … del Edificio I+D+i del Campus Tecnológico.

Vuelve la Escuela de Fotografía a nuestro campus con el módulo “CONSTRUIR LA FOTOGRAFÍA. Técnica, narrativa y creatividad” que se va a celebrar durante el mes de marzo. Ya podéis apuntaros a este curso en el que vamos a descubrir los códigos del lenguaje visual mediante la lectura y análisis de imágenes; a conocer diferentes conceptos narrativos/creativos en torno a la fotografía y también vamos a aprender distintas técnicas y ejercicios, entre otras cuestiones. El curso consta de 20 horas presenciales de clase y 5 a través del Campus virtual y será en horario de tarde. Tenéis toda la información e inscripción en Celama.

Hoy se abre el plazo de inscripción a la undécima edición del programa Flamenco en red, un curso online que profundiza, a través de diferentes formatos y herramientas, en el conocimiento y difusión del flamenco y su cultura. El programa se puede realizar de manera online desde cualquier lugar con conexión a Internet y está dirigido no solo a universitarios sino a la sociedad en general. Para conocer más de este programa, que pertenece al Proyecto Atalaya Cultura Andaluza en Red, podéis entrar en www.flamencoenred.tv

Y hoy también se cierra el plazo de inscripción al CLUB DE LAS LETRAS, un espacio de encuentro, de reflexión y de debate sobre la lectura y sobre la escritura de textos periodísticos, ensayísticos y literarios de diferentes géneros, estilos y corrientes. Aún estáis a tiempo de apuntaros a esta reunión, coordinada por el profesor JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ, a través de la web de Celama.

Todos aquellos que tengáis un proyecto de seminario para cualquiera de los programas estacionales de la Universidad de Cádiz debéis saber que podéis presentarlo desde ya hasta el 20 de marzo: Cursos de Verano de Cádiz, Cursos de Verano de la UCA en San Roque, los Cursos de Otoño de la UCA en Jerez de la Frontera o los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras. La información y bases están en www.celama.es

Y ahora nos vamos al con Alcultura cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz para ver…

Sorry we missed you

Nos vamos hasta Inglaterra donde Ricky y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece una brillante furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su propio negocio. Sin embargo, la tarea no será fácil y a pesar de que los lazos de la familia son muy fuertes, pronto aparecerán las primeras fisuras... Una película reconocida en varias festivales europeos y dirigida por el conocido cineasta Ken Loach que vamos a poder ver el jueves a las siete de la tarde en el Auditorio Milán Picazo.

Fuel fandango… Mi danza

Los cordobeses Fuel Fandango están a punto de sacar nuevo trabajo en el mes de febrero. Nos despedimos con un adelanto de lo que será su álbum Origen. "Mi danza"