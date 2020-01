'Gibraltar y Schenguen'

La adhesión a las tradiciones, cueste lo que cueste, suelen quedar bien en los discursos, pero muchas veces chocan con la realidad que es tozuda. La salida de la UE de Gibraltar, en contra de lo que desean sus habitantes y de lo que imponen sus intereses vitales, además de la verbalización de que no hay otra manera de hacer las cosas que seguir en esto a la metrópoli sin discusión, puede haber empezado a ser cuestionada.

La posibilidad de que una vez fuera de la UE Gibraltar se adhiera al Tratado de Schenguen, es decir, a la libre circulación de personas en el ámbito comunitario, que lleva consigo la desaparición de las fronteras, ha comenzado a sonar como una posibilidad. Eso es posible si a los ejemplos existentes nos remitimos, dado que Suiza es firmante del Tratado de Schenguen y no pertenece a la UE. Aunque hay una sustancial diferencia en cuanto a estatus internacional de ambos actores.

Hay más problemas, como por ejemplo pretender que la tostada siga teniendo mantequilla por las dos caras y sumarse, a la carta, es decir, a conveniencia, a las partes que interesan del acervo comunitario y desdeñar lo que no gusta tanto. No cabe duda que la libre circulación de personas es un elemento fundamental de la UE que conocemos, pero igualmente lo es la libre circulación de mercancías y la unidad aduanera, ambas inseparables, a la que no creo estuviera tan dispuesta a adherirse Gibraltar.

Es lo que tiene pretender pertenecer a un club, pero con reglas particulares, porque los miembros el club pueden no aceptar que el nuevo se beneficie solo de lo que le interesa.

La fluidez en la verja, una vez más se demuestra, es la clave de bóveda del edificio económico construido en la ciudad vecina. Según los datos de primeros de diciembre pasado, últimos oficiales disponibles, 14.700 trabajadores transfronterizos tienen su puesto de trabajo en Gibraltar pero residen fuera de sus límites. De estos, 9.376 son españoles. Esos casi 15.000 trabajadores conforman algo más de la mitad de la mano de obra que Gibraltar necesita para mantener su ritmo de producción y generación de servicios. Sin ellos, todo cambiaría, todo sería distinto. De ahí que se busquen alternativas para poder conseguir cosas diferentes a las que busca Gran Bretaña. Porque los intereses de Londres, todo parece indicar, no son los mismos que los de Gibraltar. ¿Y ahora se dan cuenta?