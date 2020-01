Habrá menos pasos de cebra

La Concejalía de Tráfico continúa dando pasos en un intento de ganar en fluidez en lo que se refiere a la circulación de vehículos, una de las principales preocupaciones de esta ciudad.

Después de los cambios adoptados el año pasado en el entorno de los Jardines de Don Diego y Calle San Gregorio, primero a modo de experimento y ahora ya con carácter definitivo a la espera de la reorganización de los propios jardines, de momento este departamento ha decidido suprimir el paso de cebra que se habilitó de forma eventual hace unos años de los dos que cruzan puente Duero y también trasladar algunos metros el que está en la bajada del Espolón junto al arco del Ayuntamiento para evitar el problema que implica que esté tan próximo a la rotonda. “Habilitaremos un vallado a ese paso de cebra un poco más abajo para permitir que el coche que está en espera de entrar a la rotonda lo puedo hacer sin ninguna complicación y peligrosidad para el peatón y para él mismo”, explica Fernando Chico, el responsable del área.

Pero estas no serán las únicas medidas. La concejalía ha encargado a la Policía Local un estudio para determinar los lugares más apropiados para labores de carga y descarga y también está dispuesta a suprimir algunos pasos de cebra, que el concejal considera excesivos. “Hay pasos como setas y lo que no puede ser es que los mantengamos y nadie haga nada, así que habrá que ir estudiando aquellos sitios en los que sea necesario eliminarlos y poner vallado para que conducir a la gente y evitar que se cruce por donde no los hay”, detalla el concejal.

Por otra parte, también se podría modificar la regulación de los semáforos en algunos casos en que no ayudan a mejorar la fluidez.