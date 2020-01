Luismi: "Es una oportunidad única que quiero aprovechar"

Menos de una semana en Oviedo y ya ha jugado dos partidos. Luismi, uno de los refuerzos del mercado invernal del conjunto azul, se ejercitó por primera vez con el equipo el pasado miércoles y acto seguido puso rumbo a Almería junto al resto de la expedición para estrenarse con la camiseta carbayona en el estadio de Los Juegos Mediterráneos.

El centrocampista, que ya se ha ganado un hueco en el once, ha sido presentado oficialmente ante los medios este lunes junto a César Martín y Francesc Arnau:

"Fueron días largos, pero estuve en contacto con Arnau y yo sabía que tarde o temprano iba a estar aquí. Al principio todo cuesta un poco, pero gracias a los compañeros y al míster, que se ha preocupado por mí, todo ha sido muy fácil y estoy muy contento. Estuve un año en blanco y es de agradecer que un equipo como el Oviedo te diga que te quiere y te necesita. Después de tanto tiempo sin jugar es una oportunidad única que la quiero aprovechar desde el primer momento", afirmó el andaluz.

"Intento darlo todo en el campo y me imagino que se verá", comentó cuando se le preguntó por la buena acogida que ha tenido entre la afición.

A pesar de su inactividad se ha visto al mediocentro en buen estado físico y se espera que sea un jugador importante para lograr el objetivo de la salvación. "Hay actitud, compromiso y ganas. El equipo hace de todo para ganar, pero el tema está en que entre el balón. El míster me dijo que quería que le diera equilibrio y fuerza al centro del campo", añadió Luismi sobre las indicaciones que le dio Rozada desde su llegada.

Tras la comparecencia del futbolista, Frances Arnau, director deportivo del conjunto azul, confesó que la opción de compra por Luismi se ejecutaría en caso de ascenso y también explicó la situación del mercado actual y la posibilidad de seguir reforzando al equipo: "Veremos los recursos que tenemos. Hay que jugar con un salario de LaLiga muy comprometido donde hay que hace encaje de bolillos. Vamos a ver operación a operación lo que nos queda y qué es lo que podemos conseguir a partir de ahí. No voy a dar ventaja a nadie en ese aspecto. Permitidme no dar pistas a los demás porque el mercado es muy competitivo y todos vamos a por los mismos objetivos. Prefiero guardármelo".

Una incorporación que suena con fuerza es la del delantero Rodri Ríos, quien rechazó una oferta del club carbayón hace dos temporadas para recalar en las filas del Granada: "Vamos a hacer que las cosas ocurran paso a paso, de momento no está aquí. Si está, hablaremos de eso. No puedo adelantar nada que no haya ocurrido, pero sí, es una opción importante para que pueda venir", destacó el catalán.



Sobre las salidas, la más clara parece la de Alfonso Herrero. El portero ya ha comunicado a su entorno su decisión de salir del club, pero la marcha del guardameta puede que no sea la única porque hay casos como los de Omar Ramos o Lolo González que también están en el aire: "En ese aspecto están las cosas bastante paradas. Quince días de mercado son muy largos, y sobre todo la última semana donde todos los equipos aprietan y estrujan el salario de LaLiga hasta el final para ver qué operaciones hay. Calma, y veremos qué pasa día a día", aseguró Arnau.

Por último, al ser cuestionado por la situación del equipo, en puestos de descenso tras el empate frente al Huesca, el director deportivo se mostró tranquilo y confiado de que pronto dejarán atrás la mala racha: "No me preocupa viendo cómo está el equipo. Le veo con ganas y compromiso. Ahora nos toca un calendario duro donde sacar puntos es difícil. Además las decisiones arbitrales tampoco están cayendo de nuestro lado. Cuando pasemos esta cuesta de enero, hay que salir reforzados en cuanto a juego y creo que lo haremos. Con los nuevos fichajes seremos más sólidos y estoy convencido de que de aquí al final lo sacaremos adelante".