Embutidos Pajariel Bembibre vuelve a competir

Ya no es de extrañar que Embutidos Pajariel Bembibre compita hasta el final ante un grande de la Liga Femenina Endesa. Esta vez, con toda la plantilla disponible después de más de dos meses, volvió a dar la cara en una pista complicada y en la que nunca había ganado, Maloste, y ante un rival, Lointek Gernika Bizkaia, de los principales animadores de la competición. Por 60-55 cayeron las de Pepe Vázquez en un duelo marcado –quizá demasiado– por la abismal diferencia en los tiros libres (25-12) favorable para las vascas.

Aunque cambió la trama, el desenlace volvió a repetirse. El guion se repitió en parte y la escuadra del Bierzo Alto volvió a pelear hasta la última jugada. En ella, una Brooke Salas cada vez mejor –acabó con 10 puntos– pareció ser víctima de un empujón o un contacto excesivo de una defensora que evitó que anotara en una penetración relativamente cómoda –ya le pasó en el choque ante Campus Promete de la 2ª jornada–y quién sabe si el desenlace habría sido otro. Es uno de los detalles que marcaron un choque que aleja a la escuadra berciana un poco más de la permanencia, aunque demostrando que en las nueve jornadas que restan aún tiene cosas que decir. Con esa idea saltó a la pista.

Bembibre empieza dominando

De hecho, empezó el cuadro bembibrense imponiendo una grandísima defensa que apenas concedió una canasta en juego a las vascas en los primeros cuatro minutos del encuentro. La vigilancia sobre Julia Gladkova en estos instantes permitió a Vicky Llorente –acabó con 13 puntos– e Ije Ajemba –sumó tras varias semanas de inactividad–protagonizar un parcial de 0-6 que dio la primera ventaja a las de Pepe Vázquez. Intentaron recortar las vizcaínas, pero, ahora sí, apareció la 32 visitante, que acabó con 15 tantos, para mantener la ventaja berciana (10-13) a la conclusión del primer acto.

No pudo aguantar, sin embargo, el conjunto berciano la exigua renta y un triple de Naiara Díez igualó el choque (15-15). Pese a que Salas estaba bastante entonada, las gernikarras dieron la vuelta al marcador y empezaron a tener la iniciativa gracias a los tiros libres, al dominio de Nikolina Milic –sumó 12 puntos– en las inmediaciones del aro berciano y porque las visitantes, que sufrieron con las dos faltas indicadas a Llorente y Gladkova en estos minutos, entraron en bonus mientras las de Mario López, aunque no todos estaban de acuerdo, apenas habían cometido una falta. Consiguieron, no obstante, las de Pepe Vázquez llegar con una mínima desventaja (25-24) al intermedio.

Reacción final insuficiente de Bembibre

Pareció romper el choque el conjunto vizcaíno tras el descanso gracias a Julie Wojta y Margaret Roundtree, pero la capitana rojilla, Alejandra Quirante, inició un parcial de 0-6 que selló Llorente con una suspensión. Se tuvo que sentar Milic con tres faltas, pero sus compañeras se aprovecharon del bonus de nuevo (tiraron 11 tiros libres en estos minutos) para mantener su ventaja y ponerla por primera vez en la decena (42-32) tras un triple de Juana Molina. Otro triple de la 10 local selló un parcial de 10-0 y una técnica al míster visitante pareció sentenciar prácticamente el choque. El segundo acierto desde los 6,75 de Quirante puso el 47-37 con el que se llegó al último cuarto.

Poco –o eso parecía–tenía que hacer la escuadra del Bierzo Alto ya, con varias jugadoras amenazadas por faltas y ante una fuerte defensa vasca que apenas era castigada. Con Quirante acertando desde lejos en la segunda mitad trataron de agarrarse al partido las de Pepe Vázquez después de una técnica al míster local, Mario López, pero la reacción, liderada esta vez por Salas y una Gladkova que era víctima una y otra vez de contactos no sancionados, se quedó a medio camino después de adjudicarse el último parcial. Hasta el 60-55 definitivo apretaron las bercianas después de que Brooke Salas fuera víctima de una más que posible falta en el último ataque del cuadro bembibrense que pudo apretar el choque.

La ficha del partido:

Lointek Gernika Bizkaia, 60 (10+15+22+13): Julie Wojta (10), Belén Arrojo (10), Nikolina Milic (12), Margaret Roundtree (6), Itziar Ariztimuño (4) -cinco inicial-; Nogaye Lo (2), Gaby Ocete (7), Naiara Díez (3), Juana Molina (6) y Gintare Mazionyte (-).

Entrenador: Mario López.

Embutidos Pajariel Bembibre, 55 (13+11+13+18): Vicky Llorente (13), Alejandra Quirante (9), Heleen Nauwelaers (2), Ije Ajemba (5), Julia Gladkova (15) –cinco inicial-; Brooke Salas (10), Inja Butina (-) e Itsaso Conde (1).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Árbitros: Jorge Caamaño Muñoz, Andrés Fernández Carretero y Guillermo Ríos Marcos.

Incidencias: Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Femenina de baloncesto celebrado en el polideportivo Maloste de Gernika (Bizkaia).