Alonsotegi reclama su derecho a la verdad

Hoy hace 40 años, a la una menos cinco de la madrugada, una bomba con seis kilos de goma-2 explotó en el bar Aldana de Alonsotegi, conocido porque allí solían reunirse los nacionalistas de la zona. Cuatro personas fueron asesinadas; diez más, heridas.

El atentado fue reivindicado por los GAE, los Grupos Armados Españoles. El presidente Suárez prometió «aislar a los asesinos», y envió a Bilbao al director de la Policía para investigar. Una pista conducía a dos miembros de la comisaría de la policía de Barakaldo. Pero la investigación recayó en la Brigada regional de policía de Bilbao, en José Amedo, condenado después por los GAL. Este confesó que le ordenaron paralizar la investigación. La Audiencia Nacional sobreseyó el caso en mayo del 81. Solo se retomó para indemnizar a las familias.

Hace cuatro años estas pidieron ayuda a los políticos. Por sus iniciativas en Cortes hemos sabido que en los archivos policiales no hay ningún informe del caso, aunque el Gobierno Rajoy se llamó andana porque todo ocurrió hace 40 años. Ahora el PNV pregunta al Gobierno Sánchez. Veremos si se nota el cambio de Ejecutivo. No es tarde para esclarecer lo ocurrido, como mínimo, porqué no hay rastro de la investigación en sus archivos. O para pedir perdón a las familias. Tienen el mismo derecho que otras víctimas a la verdad, la reparación y la Justicia.