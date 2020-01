El SUP pide transparencia y claridad para la mudanza de la comisaría

El nuevo secretario provincial del Sindicato Unificado de Políca (SUP), Antonio Flores, ha demandado más efectivos policiales para la provincia, más medios materiales y más transparencia y claridad sobre la esperada mudanza de la comisaría provincial, actualmente ubicada en el Pirulí.

En una entrevista en Radio Cádiz, Flores quiere conseguir que "los funcionarios que se juegan la vida en la calle tengan los medios suficientes porque estamos en sedes que no reúnen los mínimos". En concreto, sobre la comisaría de Cádiz sobre la rehabilitada en la principal avenida. "El cambio al Pirulí se hizo porque nosotros lo exigimos, porque veíamos que el anterior edificio no tenía un buen estado. Se necesita una nueva comisaría. Nos vamos del Pirulí por dinero porque son 500.000 euros anuales. Para dejar de pagar el alquiler se está pagando".

Flores ha pedido al subdelegado del Gobierno que se informe sobre las condiciones de la mudanza y el estado del edificio. "Se tienen que reunir las condiciones correctas, y si no se dan, tendremos que cambiar. Hay que marcar un objetivo y una línea de trabajo para ver cómo se hace ese traslado". La mudanza es compleja por toda la documentación que conlleva: información confidencial, armamento...

El nuevo secretario del SUP ha recordado que la comisaría de San Fernando, aunque es nueva, ha sufrido el exceso de trabajo que ha supuesto custodiar a los detenidos de Cádiz por la ausencia de calabozos de Cádiz. "Esto no debía consentirse. No se debió sobrecargar a un funcionario con detenidos que no son de su competencia sin dotarles de más medios".

Recuerda Flores que la comisaría portuense estuvo diseñada para 120 funcionarios y ahora mismo hay 220. "Es algo inviable y no dan soluciones".

El secretario del SUP ha recordado que hacen falta más efectivos en la provincia. Una reclamación histórica es que se cubra aunque fuera como mínimo el catálogo laboral aprobado hace años. Y, a partir de ahí, empezar a trabajar en un nuevo catálogo con la administración estudiando la peculiaridad de cada ciudad. Flores ha advertido de que los refuerzos en el campo de Gibraltar han hecho que la delincuencia se dirija a otras zonas de la provincia.