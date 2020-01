El Cádiz bajó la guardia

Que el Cádiz está pasando por una mala racha no es nada nuevo, es algo que salta a la vista. Por eso el Cádiz busca la fiabilidad que antes ofrecía y que desde el final del año pasado no encuentra. Los amarillos no han conseguido ganar en el nuevo año y este mal arranque hizo que perdieran el liderato.

Los de Álvaro Cervera perdieron en las últimas diez jornadas el colchón de diez puntos que tenía con el segundo y tercer clasificado. Fue la mejor ventaja que tuvieron los amarillos y estaba claro que eran unos números de récord, unas cifras difíciles de mantener. Ese colchón fue fruto de sólo perder 8 puntos de los 42 disputados. 42 puntos en 14 jornadas, algo al alcance de muy pocos equipos a lo largo de la historia de la Segunda División.

Pero desde esa jornada hasta la última disputada, el Cádiz firma su peor registro liguero. 10 jornadas y con solo 11 puntos sumados de los 30 disputados. Una situación que provocó que los amarillos perdieran la primera posición.

En esta racha de partidos los de Cervera solo han ganado al Lugo y al Oviedo, han empatado con Rayo, Tenerife, Elche, Ponferradina y Mirandés y han perdido ante Fuenla, Numancia y Deportivo.

Estos tropiezos le han valido a los amarillos para perder la ventaja con el segundo clasificado, que le dio caza y le arrebató el primer puesto. Y con el tercero en la tabla, que ve cómo tiene al Cádiz a 5 en vez de a 10 puntos. Algo que se podría reducir a sólo 3 cuando el Zaragoza dispute el partido que tiene pendiente ante el Mirandés.

Sin duda, los amarillos tienen que recuperar la guardia y volver a la senda de buenos resultados. El cómputo global de puntos indica que el Cádiz suma 1.8 puntos por jornada, algo que le daría para llegar al final con unos 78 puntos.