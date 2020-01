El Espanyol supera a un Villarreal poco ambicioso en la pelea por Europa (1-2)

El Espanyol, acompañado de 3.000 incondicionales, tomó aire con una victoria agónica en La Cerámica ante un Villarreal irregular en un choque marcado por el penalti y la expulsión de Javi López que puso el 1-2 en el marcador a media hora del final.



Hasta entonces, el Espanyol, pese a llegar en puestos de descenso, fue superior, pero tras esa acción, el Villarreal reaccionó y buscó el empate con alguna opción clara para lograrlo.



El Espanyol, de la mano de Abelardo, planteó el encuentro con cuatro defensas, tras renunciar a los tres centrales, por lo que David López, formó en la medular hasta que tras la expulsión de Javi López, el equipo volvió a situarse con tres hombres en el eje de la zaga tras la entrada de Calero.



El Villarreal no estuvo fino y sus opciones de no perder se basaron más en el corazón y en la superioridad numérica que en la fluidez de su fútbol.



La mayor intensidad visitante en el tramo inicial del choque puso el 0-1 tras un balón de Darder que prolongó Naldo y cabeceó David López, muy poco antes de que Raúl de Tomás dispusiera de una clara ocasión para ampliar la ventaja del equipo catalán.



Tras el tanto forastero, el Villarreal reaccionó y las fuerzas se equilibraron primero, para dar paso tras el ecuador del primer periodo, a una fase del partido en la que los locales fueron capaces de jugar más cerca de la meta de Diego López, aunque sin crear ocasiones de peligro.



Igual o más enchufado que en la primera mitad salió el conjunto catalán en la segunda y muy pronto un gran centro de Calleri permitió que De Tomás, en su debut en Liga con el equipo, pusiera el 0-2 tras un buen cabezazo.



Aunque el Espanyol tenía el encuentro dominado, con media hora parar el final, se produjo una acción determinante. El árbitro señaló penalti por manos de Javi López y expulsó al capitán espanyolista con tarjeta roja. Tras la revisión por parte del VAR, Cazorla batió a Diego López.



El gol cambió diametralmente la dinámica del encuentro, que pasó de la comodidad visitante y las dificultades locales a la creencia por parte del Villarreal de que se podía remontar, al tiempo que al Espanyol, en inferioridad, le quedaba poco más que tratar de defender su ventaja.



El dominio del Villarreal pasó a ser insistente, con Iborra como segundo delantero centro junto a Bacca, con la intención del equipo local de al menos igualar frente al esfuerzo defensivo de su oponente.



Pese a su superioridad, el Villarreal no conseguía que su dominio se tradujera en claridad de cara a la meta de Diego López, hasta que en el minuto 84, Cazorla estrelló un balón en el poste de la meta visitante. Poco después el meta sacó de la misma escuadra una falta de Ontiveros (m.89), pero el gol del empate no llegó.