Paseos destrozados, calles inundadas y personas evacuadas en la Marina Alta

La borrasca Gloria está causando un reguero de incidencias a su paso por la Marina Alta: paseos cortados, ríos desbordados, calles y carreteras inundadas, y habilitación de retenes para personas evacuadas y sin hogar.

Además se han suspendido las clases en centros educativos en la práctica totalidad de la Marina Alta, así como actividades deportivas y culturales en instalaciones municipales.

Xàbia

Xàbia es uno de los municipios costeros que más afectados se han visto por este fuerte temporal marítimo, rachas de viento y lluvias.

Se ha cortado toda la franja litoral, los accesos al puerto, primer Muntanyar...

El río Gorgos se ha desbordado por la zona del Barranc de Lluca y el Pont de Llavador, por lo que ha sido necesario desalojar las viviendas del Camí Barranc de Lluca y los campings.

El Paseo del Arenal, Tenista David Ferrer tiene graves daños, pese al dique de contención que el Ayuntamiento ya había levantado en los días previos a la llegada de esta borrasca. Las olas han llegado al paseo y han golpeado los negocios. También el temporal marítimo dejaba ya, ayer por la tarde, desperfectos en el paseo Marina Española.

La Cruz Roja ha habilitado el albergue provisional en la sala polivalente del Portal del Clot para atender a las personas desalojadas.

Desde el Ayuntamiento se recomienda encarecidamente a la ciudadanía que no salga de sus casas si no es estrictamente necesario. Y que no acudan, ni se acerquen a los paseos y vías cercanas, por su seguridad, y para facilitar y dejar trabajar a los servicios de emergencia.

Una alerta meteorológica que también ha obligado a la Comissió de Festes de Sant Sebastiá a modificar su programación de actos festivos, en honor al patrón de Xàbia, que arrancaban hoy mismo.

Así, se ha decidido aplazar el pasacalle de esta mañana y trasladarlo al sábado, día 25 de los corrientes.

Dénia

En Dénia, se ha habilitado el Centro Social como punto de realojo de personas sin techo, que estaban en los retenes de Cruz Roja y Protección Civil, de personas que han sido evacuadas de sus hogares (alrededor de una quincena), principalmente, en la zona de Les Marines, y como punto de atención, donde estos vecinos pueden informarse de cuándo pueden volver a sus hogares.

También se ha tenido que cortar al tráfico la carrtetera de Les Marines a la altura del Burguer King, además de otras vías como el Camí del llavador, la plaza Benidorm, Explanada Cervantes, assagador de la Marjal, Marineta Cassiana, Camí Fondo de La Xara, la rotonda del Hospital y el Camí de la Bota.

De hecho, ya ayer por la tarde, el temporal marítimo provocaba que accesos en la zona de Les Marines quedaran inundadas, como en Las Brisas, donde está el restaurante Bona Platja.

La naviera Baleària ha cancelado las rutas previstas para hoy lunes entre Dénia y las Islas Baleares.

Y se han producido algunos desprendimientos como en la céntrica calle Temple de Sant Telm.

Durante el día de hoy lunes 20 de enero, permanece cerrado el Castillo, los museos, el centro de día de la Residencia de Ancianos, y los jardines de Torrecremada. Y se suspendía el Mercadillo de Torrecremada.

Desde el departamento de Salud de la Marina Alta, se ha procedido a precintar la puerta principal de cristal de entrada al CSI-I, el de La Pedrera, por motivos de seguridad, debido al viento. Hay consultas, pero los pacientes tienen que entrar por la puerta del Hacle.

Ondara

En Ondara, por su parte, el fuerte viento ha motivado la caída de arbolado (que ha sido ya retirado) en diversos puntos del término municipal; incluyendo en la zona verde del acceso oeste (salida por la rotonda del Xopar); entrada a Ondara desde Dénia (gran rama caída en el camino verde peatonal), o caminos de partidas rurales, entre otros puntos.

Asímismo, se han producido algunos desprendimientos en fachadas y ventanas del centro del casco urbano; habiendo afectado a algún vehículo. El viento también ha tumbado vallas en la zona del polígono, que han sido retiradas por los bomberos.

Se han realizado cortes en pasos de los barrancos del Alberca y Fusta. También se han producido incidencias en ramas de árboles y farolas, desprendimientos de fachada y algunos objetos y señales en vía pública. La calle Palmera se ha cortado a la circulación por desprendimiento de fachada.

Desde el Ayuntamiento de Ondara se pide a la ciudadanía precaución para no estacionar en lugares poblados de árboles o con posibilidad de desprendimientos; y se recomienda evitar ir a parques o jardines.

Marina Alta

La borrasca Gloria ha causado otros desperfectos e incidencias por otros rincones de la Marina Alta.

En Gata de Gorgos, ayer por la tarde, una palmera caía sobre un vehículo estacionado en el paseo de Alicante. Por lo que desde Protección Civil de Gata, se recomenaba la retirada de los vehículos allí aparcados, así como de otros lugares con árboles.

También las fuertes rachas de viento provocaban la caída de los maceteros de grandes dimensiones, que forman parte del mobiliario urbano de la plaza de España de Gata de Gorgos. Así como la caída de muros en diferentes puntos del casco gatero.

La Policía Local de Els Poblets también informaba de la caída de muros y otras incidencias en esta población, a través de sus redes sociales.

Caídas de árboles que han causado también cortes de tráfico por diferentes puntos de la red viaria comarcal, es el caso, de la CV-700 entre El Verger y Pego, donde, según la Policía Local del Verger, en sus redes sociales, se habría producido un accidente de tráfico a causa de la caída de un árbol, en el que están implicados dos vehículos.

Y ya que estamos hablando de las fuertes rachas de viento, según Avamet, se han alcanzado los 135 km/hora, en la zona de la Plana de Xàbia, y 134 km/hora, en Tossal Gros y 131 km/hora en el Alto de la Granadella.

En cuanto a registros pluviométricos, ya se han superado los 230 litros por metro cuadrado en puntos del interior como Castell de Castells.