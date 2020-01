Víctor Soler: "El Gobierno de Gandia no tiene hoja de ruta"

"El Gobierno de Gandia no tiene hoja de ruta" es una de las frases repetidas que nos ha dejado el portavoz del grupo municipal popular de Gandia, Víctor Soler, en nuestro espacio de "La Entrevista". Soler ha acusado al Ejecutivo presidido por Diana Morant de ser un Gobierno"continuista, apático y sin un proyecto trazado" desde que se iniciara la legislatura.

Respecto a la participación de Gandia en FITUR, el portavoz popular ha afirmado que el PP estará a la expectativa de la oferta que presente la ciudad, aunque ya advertía de que por lo realizado en la anterior legislatura y por lo visto en la presente etapa,"los resultados han sido decepcionantes" en materia turística.

Víctor Soler ha echado en cara al Ejecutivo de Gandia de no haber sido capaz de poner en marcha l´Espai Baladre de la playa, y de no contar con el sector del Turismo en la previa a la celebración de Fitur. El portavoz del PP de Gandia ha señalado que el proyecto de "Smart City" o el Plan de Turismo Inteligente del Gobierno municipal, no son más que proyectos de marketing del Ejecutivo, pero sin ningún avance.

Víctor Soler ha sido especialmente crítico con el Gobierno local en la falta de iniciativas para crear trabajo, sobre todo para las mujeres, y de las deficiencias que presenta el servicio de limpieza de Gandia.