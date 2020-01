Raúl Bravo: "Si la noticia tuviese algo de verdad me preocuparía, pero un disparate así me lo tomo a risa"

El pasado martes 7 de enero, Darko Kovacevic fue tiroteado en la puerta de su casa en un incidente del que afortunadamente el ex futbolista de la Real Sociedad salió ileso.

Más de una semana después, el viernes 17 de enero, el diario serbio "Telegraf"sacaba una noticia en la cual el futbolista Raúl Bravo, estaba vinculado con el tiroteo al propio Kovacevic.

Raúl Bravo en los estudios de Radio Gandia SER / Redacción

Así pues, el propio Raúl Bravo en Ser Deportivos Gandia ha salido al paso de estas acusaciones. "Estoy bien, si la noticia tuviese algo de verdad me preocuparía, pero un disparate así me lo tomo a risa" asegura Bravo.

Además el futbolista gandiense asegura que el propio Darko Kovacevic ya le ha llamado para mostrarle su apoyo y desmentir toda la información del medio serbio. "Le he pedido a Darko que salga a hablar para que esto quede zanjado. Me ha dicho que no podía ahora porque tenía la investigación policial por el tiroteo de por medio y que esperase unos ocho o diez días. Le dije que yo no podía esperar y me dijo que hablase yo entonces".

Bravo, al que nunca le ha gustado en exceso salir en los medios asegura que "ahora soy yo el que llama para dar explicaciones de lo ocurrido. Es muy serio lo que han publicado, me llaman asesino, son palabras mayores, y cuando lo intentan ligar con la operación Oikos ya es como si yo fuera Pablo Escobar".