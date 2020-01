Los hijos no son propiedad de nadie

Que este Gobierno iba a dar tardes de gloria era una realidad, y empezamos pronto. Levantarte el fin de semana y escuchar a la Sra Celaa diciendo que los hijos no son propiedad de los padres sino del Estado, perdona???

Para empezar, le diría a esta Sra, que los hijos no son propiedad de los padres como si de un objeto se tratara, los hijos son responsabilidad de sus padres, pertenecen a un vínculo que denominamos FAMILIA, y ese vínculo es mucho mas fuerte, mas importante y mas duradero que cualquier otra comunidad, llámese Estado o llámese política. Están abriendo este debate, para enfadarnos, para poder tacharnos de padres sectarios, pero no se equivoquen, ustedes a nuestros hijos, en este caso a la mía, no la van a adoctrinar, mi hija va a tener una infancia libre, una adolescencia libre y una juventud libre, NO van a conseguir imponerle una moral de Estado. Están jugando al lobo de caperucita, secuestrandole corazón y mente, para adoctrinarlos y hacerlos unos corderitos mansos, les vais a poner las gorritas esas como llevan los regimenes comunista de Korea, todos iguales?

Veo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y La Constitución Española os viene grande, os pasais por el forro el que se reconozca el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales, religiosas, etc.

Lo que tengo claro, clarísimo, es que vuestro régimen Comunista, vuestro Nacismo, NO me va a robar la Patria Potestad de mi hija, no le vais a imponer como pensar o como sentir, mi hija no es mi propiedad, es mi responsabilidad como MADRE y vosotros no le vais a robar el vínculo con su familia.