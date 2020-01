Atletas linarenses consideran "insuficientes" las promesas en torno al "Mariano de La Paz"

El Atletismo linarense tacha de "insuficiente" el proyecto para remodelar la pista del "Mariano de La Paz". Tras el anuncio, por parte del Ayuntamiento, de incluir en los próximos presupuestos municipales el arreglo de la instalación, las reacciones de los principales usuarios no se han hecho esperar. El único club activo de la ciudad, el Juventud Linares, ve con buenos ojos que se arregle el tartán de la pista pero, de otro lado, entiende que la idea se queda "incompleta" porque no recoge la ampliación a 400 metros tan reivindicada. Rubén Bausán, presidente de la entidad deportiva, piensa que la remodelación de este espacio "es insuficiente" al no adaptarse a las homologaciones actuales para, por ejemplo, albergar "campeonatos oficiales o entrenamientos para conseguir marcas puntuables".

Bausán, como el resto de implicados en la utilización de la pista, explica que ninguna marca sería válida a efectos de la Federación Española y Andaluza "porque seguiría siendo de 250 metros", según les plantean. Además de esto, recuerda que en el proyecto puesto sobre la mesa no se habla de sustituir el material deportivo ya obsoleto. "Hay un único juego de salida de tacos, ocho vallas torcidas y así infinidad de deficiencias, por lo que ningún juez deportivo va a acreditar marcas" al no cumplirse el mínimo de condiciones requeridas.

Otra de las voces que, históricamente, ha liderado esta reivindicación, es José Antonio González Beltrán "Aouita". El atleta paralímpico y muchas veces campeón de España en 800 y 1.500 metros clama porque el Atletismo tenga el mismo trato que otros deportes "para los que sí se han efectuado obras de mejora". Una situación de "desigualdad" que, según entiende, no ayuda al crecimiento de este deporte en la localidad. El reconocido deportista afirma que "se ha hecho un campo de césped sintético en Linarejos, se van arreglar las gradas e, incluso, se ha cambiado el terreno de juego del estadio principal así que, con todos mis respetos, ya es hora de que Linares tenga una pisa de atletismo adecuada".

Ante esta situación, los atletas linarenses están dispuestos a "sacrificarse" por un periodo de tiempo más para que el consistorio rehabilite, en una misma acción, la pista de atletismo. Y es que uno de los compromisos del equipo de gobierno es, primero, su remodelación en 2020 y, en un futuro, estudiar la ampliación a 400 metros. Sería un segundo paso que, tal y como temen los afectados, podría "caer en el olvido y no producirse" en las próximas décadas.

Así lo expresa "Aouita", quien propone que "si tenemos que esperar cinco años más se hace" siendo siempre mejor que "todo se haga de golpe" como prometieron "los distintos gobiernos durante los últimos 30 años". Todo pese a que, recientemente, el Ayuntamiento aprobó en pleno la adquisición de terrenos colindantes para la demandada ampliación. Fue durante el último mandato socialista con Rafael Sampedro al frente del área de Deportes.

Los atletas reconocen que, seguro, la intervención prevista para los siguientes meses se traducirá en una remodelación que mejoraría la existente. Sin embargo, insisten en que "lo que necesitamos de verdad es que sea de 400 metros para poder formar, adecuadamente, a los niños y niñas que quieren practicar este deporte", concluye el legendario atleta.