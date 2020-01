La nieve llega a Lorca y trae problemas con el suministro eléctrico

La nieve ha cubierto buena parte del territorio de las pedanías altas de Lorca durante la noche del domingo al lunes, tal y como había previsto la Agencia Estatal de Meteorología.

Según el Ayuntamiento de Lorca, la temperatura media en muchas de estas pedanías no ha pasado de los tres grados y hay dificultades en los accesos a Coy, con tres centímetros de nieve y Zarzadilla de Totana, hasta donde los servicios de emergencia no han podido llegar ante el riesgo de quedar atrapados en la nieve.

Los accesos a otras pedanías como Doña Inés, Zarcilla de Ramos, La Paca o Las Terreras son practicables, pero desde el Ayuntamiento de Lorca piden precaución por las posibles placas de hielo que se hubieran podido formar durante la noche.

La principal incidendia se ha dado por la falta de suministro eléctrico en Coy, Zarcilla de Ramos y en Doña Inés. En la primera de ellas, no ha habido luz desde las once de la noche. "No han funcionado los calefactores ni los radiadores, así que toda la noche liados con mantas", ha contado a la Cadena SER un vecino de esta pedanía, Vicente Romera, quien señala que son muy pocos los que en esta localidad mantienen en sus viviendas chimenes o estufas de leña.

Ayuntamiento de Lorca

Según la concejala de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, se trata de recuperar la normalidad en los accesos a estas pedanías, donde hay maquinaria trabajando para despejar los caminos de la nieve acumulada, en la medida de lo posible.

A última hora del domingo, el Ayuntamiento de Lorca tomó la decisión con carácter preventivo de suspender la actividad en los colegios de las pedanía altas. En el día de ayer se sucedían diferentes reuniones de coordinación entre servicios de Emergencia del Ayuntamiento de Lorca y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presididas por el alcalde Diego José Mateos.

La Policía Local cuenta con cuatro unidades situadas en Zarzadilla Totana y Las Terreras; Coy, Doña Inés y Avilés; La Paca y Zarcilla de Ramos y Henares, mientras que en el núcleo urbano se mantienen tres patrullas además del Servicio de Atestados y un refuerzo tres patrullas durante la madrugada. En total, más de una veintena de personas además de los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Emergencias y Bomberos.