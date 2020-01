El gobierno de Ayuso ignora la cifra de funcionarios e interinos en las aulas

La pregunta es sencilla: "Número de docentes funcionarios e interinos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en la Comunidad de Madrid". Sin embargo, la respuesta recibida por el gobierno regional no ha dejado indiferente al grupo que promovió la interpelación, el PSOE. "No es posible facilitar los datos solicitados, ya que el número de docentes funcionarios, de carrera e interinos, por cada etapa educativa no se puede obtener mediante operaciones informáticas ordinarias de la aplicación de gestión de personal utilizadas por la Consejería de Educación [...] se requeriría llevar a cabo operaciones a nivel técnico informático de extracción, explotación y recopilación de la información que constituyen una labor previa de re-elaboración en los términos establecidos en la Ley". Tal cual. No saben, no contestan, o no quieren saber. Es la duda que le queda al grupo socialistas tras recibir la respuesta parlamentaria del gobierno regional a su pregunta.

"Después de dos meses nos dicen que no lo saben. Esto es obstaculizar el control al gobierno y, lo más grave, admitir que no saben cuántos profesores trabajan en los centros educativos públicos de la región", asegura la diputada socialista y portavoz de educación de su grupo en la Asamblea, Marta Bernardo. La respuesta lleva en párrafos posteriores una serie de enlaces web a páginas de la administración pero el PSOE asegura que ahí tampoco ha encontrado la respuesta. La consejería de educación tampoco aporta esas cifras a la SER. Un portavoz explica que hay cerca de 53.000 docentes, funcionarios e interinos, en la educación madrileña y que de ellos, al menos 7.000 son interinos, pero no aportan el desglose por cada una de las etapas educativas. Solo precisan que el porcentaje de interinos en primaria se sitúa en torno al 7%. El PSOE recuerda que es un dato importante porque permitiría conocer si se han revertido los recortes del profesorado, establecer la ratio alumno-profesores y averiguar si la Comunidad está cerca de cumplir el compromiso de reducir al 8% la interinidad en todas las etapas educativas.

Esa cifra también es un misterio para los sindicatos de la enseñanza en Madrid. La han pedido por activa y pasiva en las mesas de reunión con la consejería de educación pero admiten a la SER que no tienen el dato actualizado y desglosado. Tanto Comisiones Obreras, como UGT como CSIF sospechan que el gobierno de PP y Ciudadanos lo oculta porque la región está muy lejos de cumplir con sus compromisos educativos. "O son malos gestores o tienen mala fe porque pretenden ocultar el número de profesorado", sentencia Isabel Galvin, de CCOO. "Es posible que no publicando estos datos sobre interinos se dificulte seriamente la negociación del plan de empleo y muy probablemente no consigamos llegar a la reducción de la temporalidad", admite Teresa Jusadado, de UGT. Javier Pérez Castilla, de CSIF, insta a la administración "a que habilite los sistemas técnicos e informáticos para que a la mayor brevedad sepamos las cifras concretas de todos los interinos".

Según la consejería de educación se está realizando un gran esfuerzo para reducir las tasas de interinidad entre los docentes madrileños y en 2020 lo seguirán haciendo en la convocatoria de nuevas oposiciones a profesor, cuyo número de plazas aún está por definir. La consejería se va a sentar con los sindicatos el próximo lunes 27 de enero para empezar a negociar esta nueva convocatoria.

Comisiones Obreras desmiente las cifras de Educación

A pesar de que la consejería de educación ha explicado a la SER que en la actualidad hay 52.912 docentes en las aulas madrileñas, incluidas 7.447 vacantes estructurales, según la portavoz de Comisiones Obreras, el boletín estadístico de la Comunidad afirma que en 2019 trabajaron 46.796 profesores en los centros públicos de la región. Este sindicato afirma que el año pasado tan solo se sumaron entre 730 y 1438 nuevos docentes, "cifra muy alejada de los 2.100 efectivos que se deberían haber incorporado por el acuerdo sectorial", asegura Isabel Galvín. Un portavoz de educación explica que de las 3.500 plazas de la última convocatoria de oposiciones, alrededor de 2.500 fueron destinadas a la estabilización de empleo, es decir, para que los profesores interinos pudiesen lograr una plaza estable.