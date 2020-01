Las familias de los jóvenes fallecidos en la N-121 A piden restringir el tráfico pesado de forma inmediata

Poco más de una semana ha pasado desde el fatídico sábado, 11 de enero, en el que Mikel Manzano Altuna y Xabier Taberna Telletxea perdieron la vida al colisionar su vehículo en la nacional 121-A, a la altura de Olagüe. Las familias de ambos jóvenes, más allá del dolor provocado por la fatal noticia, han emprendido una campaña con el propósito de que no vuelvan a repetirse noticias como esta.

El padre de Mikel Manzano, junto con la madre, Arantxa Altuna, reclamó ante la oficina del Defensor del Pueblo en Pamplona que se vuelvan a recuperar las restricciones al tráfico pesado que estuvieron vigentes hace dos años durante los trabajos que se llevaron a cabo en los túneles de Belate. En el verano de 2018 finalmente se optó por restringir el paso de los camiones de más tonelaje por matrículas pares e impares y en semanas alternas. "Sé que es un tema que no es fácil porque si no ya estaría hecho, pero que sea una solución a corto plazo, no a tres años. Por lo menos parcialmente, unas horas unos días o unos meses y ver cómo funciona", señaló Manzano a las puertas de la oficina del Defensor.

"Es una carretera que no está preparada para soportar ese tráfico pesado; da miedo", remarcó Manzano. "El luto lo llevamos lo mejor que podemos" pero siente que él y su familia tenían que tomar la iniciativa para tratar de impulsar una primera medida que dé más seguridad para quienes circulan por esta vía que comunica Pamplona con Behobia.