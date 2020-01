Manuel Villacañas: "La General es una reliquia de nuestro patrimonio cofrade, artístico y cultural"

"Ha sido una responsabilidad grande", reconoce Manuel García Villacañas, autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Úbeda 2020 y que este año tiene como protagonista a la Magna Procesión General. El cartel ya ha visto la luz. Lo hacía este pasado sábado ante un Auditorio del Hospital de Santiago repleto de cofrades y autoridades religiosas y políticas, entre ellas la alcaldesa, Toni Olivares.

Esta vez el cartel no es una foto sino una pintura encargada expresamente a García Villacañas, tras quedar desierto el primer premio del concurso de fotografía que cada año convoca la Unión Local de Cofradías de Semana Santa de Úbeda.

Tal y como contó su autor en una entrevista en 'Hoy por Hoy Úbeda', el cartel lo ha concebido como una especie de retablo con forma de cruz en el que refleja diferentes escenas de la Procesión General, todas ellas alrededor de la imagen del rostro de Jesucristo sobre un paño.

De todo el proceso lo más difícil ha sido concebir el boceto, reconocía Villacañas durante la entrevista. "Me volví loco y pensé en meter todas las cofradías que salen en la Procesión General, y lo he conseguido".

"Lo he pintado basándome en la belleza que hay en la concentración de los distintos tronos y cofrades en la Plaza Vázquez de Molina. Luego hay otras escenas que no son de ese momento. Pero sobre todo, he querido reflejar la tensión que se vive en ese primer momento de la General", contaba.

Cartel de Semana Santa de Úbeda 2020 / Manuel García Villacañas

La técnica utilizada es óleo sobre lienzo porque "al ser la base el aceite tiene un brillo especial y una versatilidad de matices y de posibilidades para las capas de pintura que para mí no tiene el acrílico, por lo menos para este caso", explicaba García Villacañas.

Lleva trabajando en el cartel de Semana Santa desde este verano, momento en el que recibió el encargo. "Me puse manos a la obra, presenté un boceto y me lo aceptaron. Desde entonces ha sido una carrera de obstáculos contrarreloj con un tiempo que casi no tenía, pero al final hemos llegado".

Que la Unión de Cofradías dedique el cartel a la Procesión General es para Manuel García Villacañas "un hueco más que merecido porque es una reliquia de nuestro patrimonio cofrade, artístico y cultural. Además, es una de las pocas procesiones generales que aún quedan en la Semana Santa española".

Además, asegura que la General merece la pena porque es una manifestación que "desborda lo propiamente religioso, aunque el origen y la intención, por supuesto, es religiosa".

"Es una colección de obras de arte con una calidad extraordinaria que desfilan por las calles de Úbeda que también son muy peculiares. Por eso creo que es una manifestación que hay que cuidar. Con sus más y sus menos, con sus detractores y las dificultades para llevarla a cabo, pero pienso que merece la pena", sentencia.

FITUR

La presentación del cartel tuvo lugar este sábado pasado, 18 de enero, es decir, unos dos meses y medio antes del Domingo de Ramos para que pueda estar presente durante la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebrará del 22 al 26 de enero en Madrid. Una cita que vuelve a servir de gran escaparate para una Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional.

En este sentido, esta mañana se ha presentado el tradicional libro de horarios de cultos y procesiones de Semana Santa que edita la Unión de Cofradías y que nuevamente está escrito en tres idiomas: castellano, inglés y francés.