Ciudadanos propone invertir los 600.000 euros de los participativos en obras ya elegidas en 2018

Ciudadanos se empeñó en que la provincia contara con presupuestos participativos este 2020, saltándose así el acuerdo de los portavoces de no hacerlos hasta modificar el reglamento y subsanar los errores detectados en la primera convocatoria. Sin embargo, la formación naranja reservó 600.000 euros de las cuentas ordinarias para estas obras. Ahora, anuncian unos participativos para 2020 un tanto descafeinados.

No habrá nuevas votaciones; lo que Ciudadanos propone es gastar el dinero en las partidas que quedaron pendientes en la primera convocatoria. Nuria Duque, diputada del área, explica que se trabaja con los técnicos para que esos 600.000 se autoricen en dos puntos, "las demandas que no se llevaron a cabo por falta de presupuesto y también las propuestas que se repitieron en varias zonas y tuvieron buena aceptación, como la compra de placas solares, la adquisición de desfibriladores o el arreglo de parques infantiles". Además, Ciudadanos culpa al anterior equipo de gobierno de no comenzar el proceso en abril, fecha tope para arrancar con los participativos.

Estas novedades han cogido de sorpresa al PP, socio de gobierno de Ciudadanos. Agapito Hernández, vicepresidente tercero, insiste en la necesidad de contar con todos los grupos provinciales y confirma que "he pedido de manera informal a diputada del área que sería bueno mantener la dinámica que había hasta ahora, que es sacar estas cuestiones con el acuerdo y el apoyo de todos".

Por su parte, el Psoe se queja de falta de información e insiste en que se está faltando al acuerdo alcanzado de suspender los participativos hasta tener un reglamento adecuado: "De momento nadie nos ha dicho nada; seguimos insistiendo en que en su momento había una firma de todos para paralizarlo todo y destinar el dinero a libertad de gasto de los municipios y no nos parece bien que no se cumpla".

Por último, Toma la Palabra cree que esto es "abundar en el desastre". VSu portavoz, Virginia Hernández, critica que se vayan a financiar proyectos de 2019 "que no fueron votados por todos los vecinos". "No es más que derroche de dinero público", sentencia la portavoz.