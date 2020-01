Salvador Berlanga: "Eliminad los escalones"

Estamos en pleno tiempo de rebajas, pero ¿dónde comprar? Salvo por los problemas de algunos consumidores para acceder en silla de ruedas, soy un firme defensor del comercio de proximidad porque es el que da vida a los barrios urbanos y al medio rural deteniendo la despoblación. Cuando cuando voy a ellos la atención es perfecta y no me desespero buscando alguien que me atienda y me facilitan todo. Un ejemplo concreto: hace poco en una tienda de Alcorisa, en fiesta, por cierto, hoy de San Bartolomé-San Sebastián, me dejaron tres pantalones y varias camisas para que el abuelo se lo probara en casa. Soy un convencido del comercio de proximidad, pero para competir con las grandes superficies, insisto, debemos eliminar los escalones que dificultan la entrada en bastantes establecimientos, también en bares y restaurantes. Comerciantes, asociaciones de consumidores y ayuntamientos deberían revisar las ordenanzas urgentemente.