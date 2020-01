Juan Muñoz: "Merecíamos ser líderes"

Un delantero de categoría y compromiso. Juan Muñoz fue protagonista en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido del Almería en el Francisco de la Hera ante el Extremadura.El sevillano de Utrera, como siempre, fue sincero y directo en sus declaraciones. Estamos hablando de un futbolista que dice las cosas como las siente, y por eso siempre da titulares. No es jugador de topicazos.

Una victoria de oro para ser primeros de la fila: "Es una victoria que sabe a gloria, pero no ha sido un triunfo nada fácil porque sabíamos que el Extremadura nos pondría las cosas muy difíciles en su campo. Hemos plantado cara en todo momento, hemos tenido tranquilidad y paciencia, de la que siempre hablamos".

Este Almería sabe lo que tiene que hacer en cada momento: "Tenemos las ideas muy claras. Jugamos al fútbol cuando se podía; tenemos gente arriba muy potente, muy rápida... muy buena. Estoy muy contento y feliz de poder ayudar al equipo, de la confianza que tenemos todos. Estamos trabajando muy duro todos los días".

¡Vaya pareja: Darwin Núñez y Juan Muñoz!: "Estoy muy contento y muy feliz. Quiero a este club, me gusta lo que estoy viviendo, estoy feliz, muy tranquilo, y están saliendo las cosas. Me alegro por el gol de Darwin, por mi gol, pero me alegro sobre todo por el trabajo del equipo, la garra que hemos sentido durante los 95 minutos, y a pensar ya en el próximo partido".

El Almería es líder: "Estamos en una posición que la merecemos. Somos primeros, pero tenemos los pies en el suelo; para mantener ese puesto debemos seguir en la misma línea o intentar mejorarla".

Este Almería no ha tocado techo: "Somos exigentes y tenemos gente de mucha calidad, por lo que podemos hacer un fútbol bonito; al final lo más importante es el resultado. Queremos mejorar esos pequeños aspectos que nos quedan".

El domingo llega el Elche: "Es un orgullo que nuestra afición esté disfrutando y sea feliz con nosotros. El domingo esperamos que se llene el campo y que la gente disfrute".