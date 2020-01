La UD Lanzarote vuelve a empatar un partido que iba ganando

Una vez más el fútbol volvió a ser injusto con la UD Lanzarote, equipo que fue netamente superior a la SD Tenisca y que sin duda mereció los tres puntos. El equipo de Jero Santana volvió a dejar escapar una ventaja de dos goles para ceder un empate ante el líder de la categoría, en un encuentro que estuvo marcado por las decisiones del colegiado que marcaron el desarrollo y el resultado final del partido.

Desde el inicio se vio mucha lucha sobre el terreno de juego, con dos equipos que trabajaban para hacerse con el control en el centro del campo. Los locales sufrieron el primer contratiempo en el minuto 13, al lesionarse Álvaro Arencibia y entrar en su lugar Laurent, jugador que debutaba este domingo con los rojillos.

Jero Santana tuvo que modificar la línea defensiva tras la lesión de Álvaro Arencibia, colocando a Ayoze Pérez en el lateral izquierdo y a Josito Padilla en el centro de la defensa junto a Omar. En el banquillo se encontraba Raúl, futbolista que por enfermedad no había entrenado a lo largo de toda la semana.

A balón parado logró la UD Lanzarote adelantarse en el marcador en el minuto 21. Ayoze Pérez fue el encargado de ejecutar un lanzamiento de esquina, acción que fue rematada de cabeza por Omar en el primer palo y colocando el balón en el fondo de las mallas.

El gol hizo que la UD Lanzarote se creciera sobre el terreno de juego. Pudo aumentar la diferencia tras una gran jugada de Aday por la banda derecha, su centro fue rematado de espuela por Rosmen y reaccionaba el guardameta visitante para evitar el tanto.

El rival apenas se acercó con peligro a la portería defendida por Alejandro en esta primera mitad, sólo cuando recuperaba en la línea de tres cuartos montaba rápidos contragolpes, que la defensa del Lanzarote resolvían con nota. Una primera parte que concluyó con polémica, reclamando los locales un claro penalti por manos de un defensor,

Buscó estirar líneas el Tenisca en la segunda mitad, aunque no estaba teniendo su día el cuadro palmero. Aday dispuso de dos ocasiones para aumentar las diferencias, en la primera el balón se estrelló en el cuerpo de un defensa y en la segunda su remate se fue cerca de la base del palo.

En una nueva acción a balón parado llegaría el segundo gol de los locales. En el minuto 62, Ayoze Pérez ejecutaba un lanzamiento de esquina, el guardameta Alejandro midió mal su salida y el esférico fue rematado de cabeza por Rami al fondo de las mallas. Un gol que hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego.

El Tenisca redujo diferencias en el marcador en un despiste defensiva de la zaga local. Tras un lanzamiento de equina, Dani López fue el más listo para ganarle la partida al portero y a un defensor. Antes de esta acción se le anulaba un claro gol a los locales, después de aprovecharse Ale Fuentes de un balón suelto dentro del área, señalando el colegiado una inexistente falta sobre el portero.

Los visitantes apretaron el acelerador y pudieron conseguir el empate en el minuto 77. Jorge se internaba en el área por la parte derecha después de una jugada rápida, siendo el guardameta Alejandro el que salvaba la acción con los pies.

Y en el minuto 88 llegaba la acción que le daba el empate a los visitantes, señalando el colegiado como penalti unas manos de un defensor dentro del área. Dani López no desaprovechó la pena máxima para establecer la igualada. En la celebración del gol varios aficionados locales saltaron a la pista de atletismo para increpar a los jugadores del Tenisca. El partido se detuvo y no se reanudó hasta que no hicieran acto de presencia las fuerzas del orden público. En primer lugar se dieron cita los agentes de la Policía Local que no garantizaban la seguridad y posteriormente lo hicieron los agentes de la Policía Nacional. 25 minutos tardó el partido en reanudarse.

No pasó nada en los minutos que restaban para el final del partido, cosechando la UD Lanzarote el décimo tercer empate de la temporada y viendo como se le escapaba un partido en el que fue superior al rival. La mala puntería y las desacertadas decisiones del colegiado privaron al equipo de sumar lo que hubiera sido una victoria balsámica. A pesar de todo, los rojillos han aumentado en un punto su distancia respecto a los puestos de descenso que ahora es de tres.

UD Lanzarote (2): Alejandro, Álvaro Arencibia (Laurent 13), Omar, Josito Padilla, Ayoze Pérez, Kilian Benítez, Miguel Gopar, Rami, Ale Fuentes, Aday (Hamza 76) y Rosmen. Entrenador: Jero Santana

SD Tenisca (2): Alejandro, Jorge Pulido, Orlando, Josua, Kilian Cárdenes, Alex Hernández (Chus 46), Agoney, Dani Hernández, Jorge, Dani López y Omar (Javi Melián 65). Entrenador: Juan José Almeida

Goles

1-0: minuto 21, Omar

2-0: minuto 62, Rami

2-1: minuto 73, Dani López

2-2: minuto 88, Dani López de penalti

Árbitros: Aitor Ramírez Ramos, asistido en las bandas por Miguel Godoy Luján y Javier Tabares Ramírez. Amonestó a Aday y Alejandro por parte de la UD Lanzarote y a Alex Hernández, Agoney, Jorge y al entrenador, Juan José Almeida, por parte de la SD Tenisca

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 550 espectadores. Partido correspondiente a la 21º jornada de la Tercera División. El partido se detuvo durante 25 minutos tras el penalti anotado por Dani López por incidentes del público y no se reanudó hasta que llegó la Policía Nacional. Antes del comienzo del encuentro se le entregó una placa de agradecimiento a Nina, madrina de la UD Lanzarote, por su colaboración con el club