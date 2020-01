"Somos una barriada marinera, somos historia de Lanzarote, no nos merecemos esto"

Tres conserveras construyeron setenta viviendas para sus trabajadores en un suelo donado por el Ayuntamiento de Arrecife hace cuarenta años al Instituto Social de la Marina. El compromiso por parte de las conserveras fue que las viviendas serían adjudicadas en atención a determinadas condiciones de pago a los trabajadores de las propias empresas conserveras. Se trata de un compromiso adquirido hace cuarenta años, sin embargo, los trabajadores y familiares de las antiguas conserveras todavía esperan que el Instituto Social de la Marina les otorgue la titularidad de esas viviendas, una vez cumplidos los compromisos por parte de estos.

La ex alcaldesa del municipio de Arrecife, Eva de Anta, y el director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) en Las Palmas, José Julián Suárez, firmaron hace meses el acta de la reunión celebrada para regularizar la propiedad de las 70 viviendas de Valterra a favor de los vecinos. Sin embargo, los vecinos todavía no han recibido oficialmente estas viviendas. Así las cosas, han querido mostrar su indignación colgando pancartas en las viviendas en las que afirman que fueron los pescadores y trabajadores los que levantaron Arrecife, "somos historia de Arrecife y de Lanzarote, no nos merecemos esto", puede leerse en alguna de esas pancartas.