Coalición Canaria acusa a la presidenta de mentir sobre el Museo Arqueológico

El grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote lamenta las excusas de la presidenta, Mª Dolores Corujo, al respecto de la situación administrativa del inmueble que acoge las instalaciones del Museo Arqueológico Insular, tergiversando la realidad, cuando no mintiendo directamente, para adaptarla a su obsesión por aparentar el desmantelamiento de la gestión realizada por el grupo de gobierno del que también formó parte el PSOE, en lugar de trabajar por defender todas las inversiones realizadas por la Primera Corporación insular e impulsar la culminación de este proyecto llamado a ser la gran referencia arqueológica en la capital de la isla.

Coalición Canaria afirma que el alarmismo con el que la presidenta del Cabildo de Lanzarote intenta confundir a la ciudadanía, asegurando que no se puede hacer un museo porque el inmueble no es apto dado el uso residencial que actualmente tiene en el Plan General, no es más que un pretexto que en absoluto impide el desarrollo del proyecto. En primer lugar, porque el cambio de uso residencial a museístico del inmueble para el encaje del proyecto definitivo, se resolvería bien impulsando la modificación puntual Plan General de Ordenación (PGO), bien, y más simple aún, modificando el catálogo mediante ordenanzas provisionales.

“Esto último no es una conjetura de Coalición Canaria, sino exactamente lo que concluyó la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en su respuesta a la consulta expresa (se adjunta documento), que a tales efectos le realizó el Cabildo de Lanzarote y que nos consta obra en poder de la presidenta y el departamento de patrimonio”, afirman los nacionalistas.

Lo cierto es que para el uso del inmueble como museo, efectivamente solo habría que modificar la ficha correspondiente y rebajar el grado de protección del mismo para poder avanzar en las actuaciones, planteamiento que, además, subrayan, “nos consta comparte la Oficina de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote porque es algo habitual en la intervención en inmuebles antiguos”.

“Desde Coalición Canaria lamentamos que la presidenta -cuando no trata de vender como propio, exclusivo y novedoso lo que necesariamente son proyectos del anterior gobierno que se ha encontrado- siga más preocupada en destruir todo lo que entienda pueda hacer daño a la gestión heredada de gobiernos anteriores (aunque tanto su partido como el PP formasen parte de ellos y sean ambos copartícipes directos de lo que ahora destruyen), que en lo que debería concentrar sus esfuerzos, esto es, en la búsqueda de soluciones para desbloquear toda iniciativa que construya una Lanzarote mejor por ajena que les fuera, y poner sobre la mesa nuevos proyectos e iniciativas”.

Por otra parte, a juicio de CC, parece que el nuevo consejero delegado de los CACT, Benjamín Perdomo, no sabe distinguir entre negocio e inversión en patrimonio y confunde justamente eso: la inversión en cultura y patrimonio arqueológico –como es el caso- con pérdidas de explotación.

Pérdidas que, en todo caso, tendrían todos los museos arqueológicos en la medida en que son el costoso escaparate de a su vez carísimos trabajos de investigación que no suelen ser objeto de masivas visitas turísticas, como puedan tener los CACT, o como ocurre con el propio Museo Internacional de Arte Contemporáneo MIAC, o la Memoria Digital de Lanzarote instalada en la antigua casa Cabildo, que desde su creación han generado costes de mantenimiento y exposición muy por encima de los ingresos que generan, sin que a nadie se le ocurriera plantear su cierre.

No obstante, cierto es que el gasto que genera la gestión del museo estaba previsto que fuese asumido por el Cabildo vía encomienda a los CACT -como mero instrumento de gestión- y que éstos no debieran soportar la diferencia de ingresos y gastos de explotación como propios sino ser repercutidos al Cabildo de Lanzarote. Otra cosa es que el actual gobierno haya decidido tirar por la borda este proyecto por razones políticas completamente ajenas al espíritu con el que lo propuso en su día el departamento de Patrimonio del Cabildo insular, y más concretamente quien hoy ostenta en Canarias la más alta responsabilidad específica en la materia como es la directora general del Patrimonio del Gobierno de Canarias.

En cualquier caso, “Benjamín Perdomo no es más que el consejero delegado de un instrumento de gestión del museo y no tiene nada que plantearse respecto al futuro de la casa, tal y como ha asegurado en nota de prensa, porque eso le corresponde al grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, que es su propietario, y más concretamente a las áreas de Patrimonio y Cultura de la institución”, afirman desde el Grupo Nacionalista.

“Desde CC seguimos creyendo en la recuperación y difusión del patrimonio histórico de Lanzarote desde una apuesta por impulsar la centralidad de Arrecife y el papel relevante e histórico que le pertenece como capital de la isla, creando nuevos iconos turísticos culturales para atraer el turismo a la ciudad y dinamizarla, y rechazamos esta suerte de revancha que antepone intereses políticos a los intereses generales de la ciudadanía en lugar de aunar esfuerzos para terminar de dar los pasos necesarios para materializar este proyecto tan importante para la memoria histórica de Lanzarote y que supone además la recuperación de uno de los inmuebles de mayor valor arquitectónico de la isla”.