El partido de Copa ante el Ebro hace que el Leganés deba recuperar el ánimo

Ha sido una malísima jornada para el C.D. Leganés, a la dolorosísima derrota del viernes ante el Getafe C.F. se une que los otros siete equipos de la parte baja de la clasificación lograron puntuar este fin de semana, pero sin tiempo para las lamentaciones el equipo tiene el jueves ( La Almozarra,19:00 horas) partido de Copa del Rey ante el C.D. Ebro de Zaragoza.

"No le doy más vueltas, es una derrota que asumo como mía y como propia. Lo lamento profundamente por la gente que nos vino a apoyar, elegimos mal día para hacer nuestro peor partido", reconocía Javier Aguirre tras del derbi histórico. "No hay tiempo para lamentos. Un equipo en descenso no se puede lamentar, tiene que pasar estos tragos amargos para crecer", apuntó.

"Le dije a los jugadores que aquí el que se quiera marchar, hasta el 31 de enero tiene tiempo, necesito once nada más. Pero los chicos son orgullosos, tienen seriedad, están jodidos y tienen que estarlo ", completó el mexicano.

“Soy optimista, confío en el equipo. No hemos estado a la altura del partido y de lo que el Leganés necesita pero volveremos a entrenar y a pensar en el Ebro", apostillaba Rubén Pérez.