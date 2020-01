Mauro Pérez: "Tenemos que fichar dos jugadores ofensivos y un lateral izquierdo"

Los últimos días del mercado de fichajes se espera que sean intensos en el Albacete ya que habrá llegadas y salidas en la entidad manchega.

El director deportivo del equipo blanco Mauro Pérez ha confirmado esta mañana que “como mínimo incorporaremos dos jugadores ofensivos y también un lateral izquierdo, nuestro objetivos es fichar entre tres y cuatro futbolistas más, también dependiendo de las salidas”. El Albacete se encuentra en una mala dinámica de resultados ya que solamente ha conseguido 6 puntos de los últimos 30 en juego, lo que ha provocado que solamente tenga 4 puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Mauro Pérez ha destacado que “en los dos últimos partidos hemos merecido conseguir mejores resultados, ante el Fuenlabrada merecimos ganar y en Lugo por lo menos teníamos que haber puntuado”. En cuanto a la continuidad de Ramis como entrenador del equipo blanco, el director deportivo de la entidad manchega ha señalado que “seguimos teniendo confianza en el trabajo que realiza el cuerpo técnico y nuestro objetivo es ganar el domingo al Deportivo de la Coruña porque es un partido muy importante para nosotros”.

Erice: “Tenemos que apretar los dientes”

Este martes ha sido presentado Jon Erice como nuevo jugador del Albacete. El centrocampista navarro es junto a Maikel Mesa las dos incorporaciones que el equipo manchego ha realizado en este mercado de enero. El futbolista afronta su segunda etapa en el Albacete tras marcharse la temporada pasada a la MLS y en su regreso ha señalado que “mi única opción para volver a España era el Albacete, era algo que tenía claro cuando me fui y sobre todo cuando decidí que iba a volver, el Albacete ha respetado todos los tiempos que se han necesitado y estoy agradecido. Vuelvo a un sitio donde soy muy feliz, donde me he sentido muy a gusto, como una familia.

”Sobre la situación del equipo, Erice ha señalado que “nos toca apretar los dientes, ahora todo pasa por volver a ganar partidos. Cuando no ganas, aparecen los nervios, tenemos que dar un paso al frente y nos falta un poco de instinto asesino, la gente lo que quiere es ver ganar a su equipo, aquí no hay una afición que falte el respeto, cuando llega la hora de la verdad, la afición responde y aprieta, el domingo necesitamos que todo el mundo empuje para poder conseguir la victoria en un partido importante”.