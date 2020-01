El bipartito modifica la ordenanza de patinetes para adaptarla a las recomendaciones de la DGT

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes los cambios que se deben aplicar a la futura Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal, es decir, los patinetes eléctricos, tras las recomendaciones realizadas por la Dirección General de Tráfico.

Unos cambios que han obligado a retrasar la aprobación definitiva de la normativa municipal porque se debe exponer de nuevo al público para posibles alegaciones. Por ello, no se aprobará el nuevo texto hasta, al menos, el próximo Pleno de febrero, tras el nuevo período de un mes de exposición pública que se abre ahora.

La DGT recomendaba reducir la velocidad máxima de estos vehículos a 25 kilómetros por hora, en lugar de los 30 que marcaba la ordenanza, y establece como recomendable, no como obligatoria, la contratación de un seguro. Y es que, explica el portavoz adjunto municipal, Manuel Villar, el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para exigir la contratación de este tipo de pólizas.

La Junta también ha aprobado el convenio con la EUIPO para poder realizar actuaciones urbanísticas que completen el Plan Parcial del Aguamarga. La más destacable, la creación de un vial paralelo a la avenida de Elche que servirá para conectar directamente la oficina de patentes con el tramo de la Vía Parque de San Gabriel.

Además, se ha dado luz verde al anunciado catálogo de directrices urbanísticas que unificará criterios estéticos en las distintas obras y actuaciones que se realicen en la vía pública para que la imagen del centro de la ciudad sea mucho más homogénea.

Sentencia contra multa patinete

Un juez de Alicante ha anulado una multa impuesta por la Policía Local a un ciudadano por circular en patinete eléctrico. Argumenta que no se puede mantener una sanción administrativa por hechos no tipificados, ya que todavía no está aprobada la Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal que ha de regular el uso de estos patinetes eléctricos.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo número 3 de la capital de la provincia, a la que ha tenido acceso Radio Alicante, señala que en la norma aplicada por la Administración para imponer la sanción se hace referencia a "circular con un monopatín, patines o aparatos similares por vías no destinadas a tal uso". Pero no se habla de patinetes eléctricos, por tanto, resulta "absolutamente imposible de asumir" este modo de transporte en la definición legal. Además, señala que la novedad del elemento utilizado (el patinete eléctrico) hace que no haya precedentes de pronunciamientos anteriores.

Finalmente, el magistrado lamenta también la "deficiente (y errónea)" información que la Policía Local de Alicante facilita a las personas denunciadas. Considera que es "muy preocupante" que como "Información al denunciado" se ofrezca la referencia una normativa derogada.