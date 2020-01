Rodri, en la puerta de entrada

Hace dos temporadas su nombre sonó con fuerza para recalar en el Real Oviedo, pero en el último momento, Rodri Ríos, se decantó por la oferta del Granada donde marcó 5 goles en los 33 partidos que participó, siendo titular en 17 de ellos, para contribuir al ascenso de los andaluces.

"Vamos a hacer que las cosas ocurran paso a paso, de momento no está aquí. Si está, hablaremos de eso. No puedo adelantar nada que no haya ocurrido, pero sí, es una opción importante para que pueda venir", afirmó ayer el director deportivo Francesc Arnau.

En aquel momento, tras la negativa del ariete, el club carbayón llegó a un acuerdo con Joselu y ahora los caminos de estos jugadores se vuelven a cruzar. El primero para incorporarse, salvo novedad de última hora, a la disciplina azul, mientras que el segundo abandonó la ciudad ovetense este mes de enero rumbo a Tenerife en calidad de cedido.

A sus 29 años, Rodri, busca volver a tener minutos después de su poca participación en el Bristol City, equipo de la Segunda División inglesa con el que rescindió su contrato recientemente.

Se trata de un futbolista contrastado, de mucha movilidad, bregador y con un perfil muy diferente a lo que tiene ahora mismo a su disposición Javi Rozada. Ibrahima y Ortuño son delanteros más de permanecer en el área para rematar, mientras que el soriano, más asociativo, se caracteriza por su capacidad para tirar continuos desmarques a la espalda de la defensa.

Su mejor registro goleador en Segunda se produjo con el Córdoba, en la temporada 2016/2017, donde anotó 11 tantos. También pasó por las filas del Almería, Zaragoza, Valladolid, Barcelona B o Cultural Leonesa, entre otros.

En su momento el Granada fichó al delantero previo pago de una cantidad cercana a los 75.000 euros a la Cultural Leonesa, cuantía que figuraba en su cláusula de salida tras el descenso para romper su compromiso con el cuadro blanco al que le unía un año más.

De hacerse oficial su fichaje en las próximas horas, podría incluso viajar el sábado a Girona si Rozada lo considera oportuno. Cabe recordar que después de medirse al conjunto catalán, los azules recibirán al Albacete, partido que no podrá jugar Alfredo Ortuño debido a la denominada "cláusula del miedo", condición impuesta por el club manchego para que pudiese llegar a préstamo el pasado verano.

Con la llegada de Rodri todavía no se daría por cerrado el capítulo de entradas, donde la secretaria técnica rastrea el mercado en la búsqueda de un defensa, ni tampoco el de salidas, donde Alfonso Herrero podría ser el siguiente en abandonar el club.