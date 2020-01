El PP pide a Ramón que no se parapete tras los funcionarios o el equipo de gobierno anterior

El portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala pide al alcalde que no incluya a los funcionarios en las controversias políticas en relación a las excusas del regidor para licitar 'deprisa y corriendo' el pliego del anterior equipo de gobierno para la contratación de la iluminación navideña.

Asegura Morala que la falta de tiempo y asignación económica no puede ser la excusa para que el equipo de gobierno justifique la decisión de licitar el contrato conjunto de las fiestas de la Encina y de Navidad porque, en otras ocasiones, ya ha demostrado que no se pliega a aquellas cuestiones que no les gustan por lo que Morala duda que, en esta ocasión, asumiese el pliego del anterior equipo de gobierno obligado.

Morala insta al alcalde a aprender de esta situación que demuestra 'que no se puede tapar' una inconsistencia culpando a otros porque 'descubre el ardid' aseguran y 'la realidad desmiente' cualquier engaño, señala.