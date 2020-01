La primera sesión de preliminares concluye sin sorpresas y bajo lo que se esperaba del cartel de la función. ‘Los Listos’ y ‘Los de la resistencia’ suben el nivel de un cartel de estreno en el que el que los adjetivos “decente” y “correcta” son los más repetidos para definir el resto de repertorios que se presentaron anoche sobre las tablas del Falla.

La comparsa catalana ‘El botas’ inaugura el COAC 2020 con mucha ilusión que parece quedarse en eso. La agrupación realiza un pase propio de preliminares. Decente, sencillo, afinado y con intención de agradar. Nada apunta a que vayan a tener una segunda oportunidad en el concurso, pero el público supo agradecer el respeto con el que se plantaron los de la ciudad condal en la primera noche de concurso.

“Envenenados” de Cádiz y su carnaval, defienden la cabeza de serie los roedores de Ángel Subiela. No se trata de ratones de laboratorio, o cobayas, son ratones de playa, o al menos así lo aclaran en su presentación. La música de “El Noly” no da lugar a sorpresas, una delicia que permite a las letras reivindicativas de “El Chapa” calar en los aficionados con el mecido inconfundible de las voces de Carli y Rafa Taleguilla.

Tras la esperada actuación de ‘Los Listos’ y cumplir las altas expectativas puestas sobre el nuevo proyecto de Subiela, el auditorio del Gran Teatro Falla se quedó bastante desangelado para recibir a la chirigota murciana “Ésta chirigota me gusta”. Lo que no ayudaría a animar el repertorio. El tipo de influencers no era sencillo para una agrupación que aunque realiza una actuación decente para lo que nos deparará la fase de preliminares, no queda del todo claro que puedan superar la trigésima posición alcanzada en 2019.

La comparsa sevillana ‘El arenero’ tampoco consigue calentar un poco el auditorio del Gran Teatro. Con una idea compleja, se presentan sobre las tablas del Falla con un repertorio que no termina de cuajar. Difícil concepto como complicado será que consigan algo más que con su anterior apuesta carnavalera, ‘La Creación’.

Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y Manolín Gálvez volverían a regar de ganas de 3x4 a los aficionados al Carnaval de Cádiz que seguían el arranque del COAC. Con la música de ‘El Lacio’ la agrupación sonaba a la chirigota añeja, lo que unido a los chistes subiditos de tono nos confirmaba que Manolín Gálvez había vuelto y lo hace para retar a la modalidad de chirigotas y, al parecer, aspirar a todo.

La comparsa de Borja Romero mantenía el buen nivel de este último tramo de la sesión. ‘Sólo sé que no sé nada’ recuperaba el sonido, la afinación y las letras propias del estreno de Romero como comparsista hace ya cuatro ediciones. Las bonitas voces de las integrantes protagonizaron el momento más emotivo de la noche. La agrupación, en la que canta Palmina Santander, interpretó un esperado y, a la vez, conmovedor pasodoble a Manolito Santander que el público ovacionó a través del himno oficioso del Cádiz C.F. creado por el viñero.

La chirigota de Los Palacios, ‘Yo soy tu padre’ con autoría de Carlos Pérez y Luis María Rodríguez Rondán, sería la encargada de cerrar la sesión. Con ganas de animar el auditorio pero un repertorio nada a la altura de esa aspiración, la agrupación tiene complicado conquistar la fase de cuartos.