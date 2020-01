El Girona y el temporal rivales del Villarreal en la Copa

Después de ver frenada en seco una brillante racha de cinco triunfos consecutivos con la derrota contra el Espanyol del domingo (1-2), el Villarreal visitará este miércoles (21:00) el Estadi Municipal de Montilivi para enfrentarse a un deprimido Girona con el reto de pasar a octavos de la Copa del Rey.

Tras encajar la enésima derrota lejos de casa al perder en Tenerife por un ajustado 1-0 que le consagró como uno de los peores visitantes de la categoría de plata, con tan solo ocho puntos de los 36 posibles, el cuadro gerundense afronta el duelo copero con la ilusión de recuperar la autoestima.



Sin embargo, el foco principal está puesto, sobre todo, en el duelo de este domingo por la noche contra el Oviedo, en el que los rojiblancos están obligados a ganar, a volver a sumar los tres puntos, para que el reto del ascenso directo no se aleje todavía más.



En estos momentos, de hecho, el conjunto gerundense se encuentra más cerca del descenso, a diez puntos, que del liderato que, desde la última jornada, la tercera de la segunda vuelta del campeonato, comparten el Almería y el Cádiz.



Así pues, el Girona, que tan solo ha sumado tres de los últimos quince punto posibles en la competición liguera y que acumula nueve partidos seguidos sin dejar la portería a cero, saltará al césped con el objetivo de superar la eliminatoria, pero reservando fuerzas.



En este sentido, tal como ya hizo en las dos rondas anteriores del torneo del KO, contra el Linares (1-2) y el Cartagena (2-4, en la prórroga), se espera que Josep Lluís Martí dé descanso a los futbolistas más habituales en sus onces titulares, como Cristhian Stuani, Borja García, Jairo Izquierdo, Pablo Maffeo o Johan Mojica, y que vuelva a dar una oportunidad a aquellos que están teniendo menos minutos.



Con motivo de la visita del Villarreal, que ha batido al Girona en sus dos últimos duelos directos en Montilivi, Juan Carlos Martín, Jordi Calavera, Pedro Alcalá, Brian Oliván, Sebas Coris, Jozabed Sánchez o Marc Gual podrían volver a un once en el que la principal novedad podría ser el estreno como titular del recién llegado Brandon Thomas, cedido por Osasuna este enero.



El Villarreal necesita recuperar en la Copa del Rey las buenas sensaciones perdidas tras la derrota liguera en casa con el Espanyol, con la que se truncó una racha de cinco victorias consecutivas.



Los castellonenses afrontan la Copa con la intención de seguir inmersos en la misma, ya que al no estar en competiciones europeas, es una vía para acercarse a Europa o a poder competir por algo más. Por ello, técnico y jugadores aseguran que esta es una eliminatoria importante, ya que una eliminación generaría otra vez dudas en el equipo.



El Villarreal afrontará esta eliminatoria sin poder realizar la última sesión de trabajo previa al partido, ya que la borrasca Gloria les ha obligado a cambiar el plan de viaje y trasladarse en tren y no en avión, por lo que no llegarán a tiempo para entrenar esta tarde.



El entrenador Javier Calleja sigue contando con problemas para su zona de ataque, ya que sigue con la baja de Gerard Moreno y ha perdido al camerunés Toko Ekambi, que fue traspasado el lunes al Olympique de Lyon; por lo que la idea es la de seguir con la titularidad de Carlos Bacca como delantero de referencia.



En un principio se espera que puedan entrar en el equipo la mayoría de los jugadores que no vienen actuando en liga, aunque con la presencia de varios de los fijos y habituales.



Así, futbolistas como Andrés Fernández, Rubén Peña, Funes Mori, Xavier Quintillà. Manu Morlanes, Ontiveros y Bacca, serían de la partida. Aunque en el caso de Morlanes, el jugador había estado con molestias y podría no entrar en el once, algo que dependerá de su evolución en las próximas horas.