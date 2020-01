Juanca López: "Nos han llegado a llamar arrastrados para ganarse un minutito de gloria"

La conversación comienza con una apreciación personal del periodista -que la final del Norte llegó a convertirse el año pasado en un "todos contra Trapaseros, pero sin Trapaseros"- y el entrevistado da por buena la definición. La decisión de la murga más señera de Los Realejos, que renunció a su certamen comarcal para así poder inscribirse en Santa Cruz, sigue trayendo cola. Juanca López se explica. Y lo hace con argumentos, mesura y sentido común. Vale la pena escucharle.

Entonces, ¿puede decirse que el concurso del Norte es ya un 'todos contra Trapaseros, pero sin Trapaseros'?



Empiezas fuerte. Es buena la definición, eh... (risas). El concurso el Norte ahí está. No es imprescindible Trapaseros. Pero ha ido a menos. Este año son solo diez murgas participantes. Está claro que no pasa por un momento dulce.

Sea todo lo sincero que pueda, ¿dolieron algunas críticas y excesos que se dieron el año pasado contra su murga?



Es que tiene usted razón. Al fin y al cabo no estábamos, pero sí estábamos muy presentes. Con algunas ocurrencias te ríes y con otras, te llevas una sorpresa ingrata. No es agradable ver que compañeros con los que había buen rollo empiezan a rajarte de forma desmesurada. Algunos dijimos: ¿pero esto qué es? Cada uno tiene su opinión, pero algunas cosas llaman la atención y te dan que pensar. Llegaron a insultarnos y a llamarnos 'arrastrados' para ganarse un minutito de gloria o el aplauso fácil de su afición. Me pides que sea sincero y lo soy: a mí, me pareció lamentable.

¿Les duele que se haya quedado pequeño el concurso del Norte?

Los Trapaseros siempre apostó por el Norte. De hecho, gracias a Trapaseros se pudo inscribir la murga ganadora en el concurso de Santa Cruz. Fue una reivindicación histórica por la que peleamos nosotros. Siempre luchamos por que el Norte se pareciera al máximo al concurso grande, el de la capital. Que tuviera las mismas condiciones, que se parecieran las bases... aunque por parte de otras murgas solo encontrásemos impedimentos y barreras, pues éste es un mundillo donde cada uno mira lo suyo.

Si pudieran competir en los dos concursos, ¿lo harían?

Ahora mismo, está claro que estamos metidos de lleno en el de Santa Cruz. Dicho esto, tú recordarás bien que siempre peleamos por estar en los dos. Cuando pedimos la plaza de murga consolidada por haber cumplido 10 años en la capital, estando Gladis de Léon en la concejalía, la idea nuestra era competir en ambos. No sé si podremos hacerlo en un futuro ni cuál es la postura del nuevo concejal y su equipo de trabajo. La idea en su día era esa. Ahora, si se diese esa posibilidad, tendria que preguntarle a la murga si estarían dispuestos a volver al Norte.

Éste será su segundo año consecutivo centrados exclusivamente en Santa Cruz. ¿Con qué cartas piensan competir?

Nosotros siempre hemos buscado un repertorio que se entienda en cualquier lado que cantes. Incluso si vas a Las Palmas. Pero nos gusta nombrar a personajes que son conocidos en Santa Cruz y en la isla entera, políticos que todo el mundo sabe quiénes son... sin renunciar a referirnos a situaciones del Norte. Siempre hemos denunciado los problemas de nuestra gente: movilidad, exclusión, diferencias de trato con los residentes en la capital, Hospital del Norte... Trapaseos es y será siempre del Norte.

¿Qué le parece la final a pie?

Yo creo que tiene su parte positiva y su parte negativa. Habrá quien no aguante las seis horas de pie, pero el año pasado era una final sentada y tuve que verla de pie porque no encontré butacas libres. La parte muy negativa va a ser la disgregación de las aficiones, que en un concurso así es un soberano disparate. Pero deja que pase el concurso y ya podremos analizar con detalle a toro pasado.

¿Les gusta el puesto que les ha tocado?



La fase donde cantaremos la veo muy competitiva. Es una fase potente y en la que será difícil despuntar porque estamos rodeados de candidatas. El puesto ya no es el primero de la primera fase, lo cual es un avance porque parecíamos abonados a abrir el concurso

¿Es improbable que gane una murga que no sea de las cuatro grandes?

Podría saltar la sorpresa. En su día nadie esperaba la irrupción de Zeta Zetas como ganadora de Primero o la de Trapaseros como ganadora de un podio. Se podría dar, claro que sí. A lo mejor le suena flauta a alguna otra murga de las que yo llamo aspirantes. Una vez arriba, todas competimos. Aunque lo probable, no nos engañemos, es que gane alguna de las que ya lo ha hecho antes.

¿Le pareció justo el fallo del año pasado?

Sí. A lo mejor el orden puede discutirse, pero el veredicto fue justo y hubo sensación de todos conformes.

Me decía usted que ya ha leído las entrevistas a otros directores y letristas del concurso. ¿De qué lado se posiciona a la hora de ponderar la evolución del certamen?

Nosotros siempre nos hemos adaptado a los tiempos que corren. Ahora se critica que se prima solo lo visual. pero niego la mayor. Zeta Zetas tiene también letra. Fíjate en la del croma, que también tenían contenido. Y muy bueno. Al final, la clave es conectar. Hace 20 años a lo mejor tambien pareció evolucionario cantar a más de una voz. Y ahora todas lo hacemos. El concurso es evolución.

Será su primer año sin Julio Alexis en la dirección musical. ¿Ha sido difícil adaptarse?



Llevábamos un montón de años con él, si no me equivoco 13. La realidad es que no se llegó a un acuerdo y le reconocemos que él aportó muchísimo a la murga, no solo profesionalmente. Se involucró tanto que se sentía trapasero. Pero la murga debe continuar. Directores aparte, lo que prevalece es el grupo. Una vez que sabíamos que no seguiría, encontramos la opción de Josito. Hemos dejado a un gran director musical para fichar a otro gran director musical.

¿La distancia no es un hándicap?

Claro. Hemos tenido que cambiar el sistema de ensayo. Pero nos hemos adaptado bien. Evidente que no es igual una murga montada por Josito que una que lleve el sello de Julio Alexis. Ya en su día nos costó con él adaptarnos a su sistema. Ahora estamos hallando algún problema precisamente por la distancia entre islas. Pero la murga ha tirado para adelante y confiamos en hacerlo bien.