Este martes se ha ejercitado por última vez el CD Tenerife antes de recibir al Real Valladolid en partido correspondiente a la tercera eliminatoria de la copa del Rey. Antes de dicha sesión ha comparecido el técnico Rubén Baraja quien ha comentado al respecto que “alineará un equipo competitivo y de garantías en el que estará presente Joselu pues ha estado realizando con normalidad los últimos entrenamientos con el grupo y tendrá minutos”, reconociendo el entrenador que “es un partido especial para mi puesto que soy vallisoletano y siempre será bonito puesto que estuve en el primer equipo de ese club. Vamos a jugar contra un equipo de primera división que tiene buen nivel, lo haremos en casa y trataremos de disfrutar del mismo”, argumentó.

También dejó claro Baraja que hay jugadores en distintas situaciones como el caso de Ortolá quien “está ya con dinámica y se siente con tranquilidad y confianza en el día a día y dispuesto para poder volver a jugar”, mientras que en el caso de Dani Lasure el jugador “está en la recta final de su proceso de recuperación y se encuentra bien, aunque irá entrando en el trabajo de grupo progresivamente para que cuando esté preparado para jugar se sienta con la confianza de poder hacerlo”. Otro de los jugadores tocados en el grupo es Nahuel Leiva de quien “están viendo la evolución de sus molestias puesto que el jugador la detecta. No jugará mañana pero no le descarto para el sábado”, mientras que Robert Mazán tiene “una molestia en el talón que no le permite entrenar bien. No se encuentra a gusto en el trabajo de campo y estamos tratando de hacer un proceso para que poco a poco se pueda readaptar al grupo”, señaló.

Mauro Do Santos, a la espera de salir

Otro de los nombres propios en la actualidad blanquiazul es el del central Mauro Do Santos quien podría salir en calidad de cedido hacia un club de la liga japonesa. Baraja se refirió al jugador diciendo que “es un futbolista que de momento tiene contrato con nosotros. He hablado con el y lo que queremos es buscar una solución en la que se sienta bien. Veremos lo que ocurre finalmente con su caso”, apuntó el entrenador vallisoletano.