Javi Plata: "Todos los murgueros deberíamos comprometernos a asistir al concurso de infantiles"

Javi Plata deja las filas de una murga ganadora como Zeta Zetas (triunfadora en 2017 y 2019) para asumir la dirección musical de Triqui Traques, la decana del Carnaval chicharrero. Un reto al que responde con ilusión y muchas ganas de que el grupo reverdezca viejos laureles en el venidero concurso que arranca el tercer día de febrero.

¿Cómo llega a Triqui Traques?

Llego de la mano del presidente, que su mujer es muy amiga mía desde hace años. Cuando se enteró de que no seguía en Zeta Zetas porque iba a tomarme un año sabático y aunque me llamaron de varios grupos, él fue quien me convenció. La verdad es que llevaban varios Carnavales detrás de mí y esta vez fue la definitiva.

¿Cuál es su papel en la murga?



Como director musical, me ha tocado introducir mi metodología desde el primer día, no sin dificultades, pero la murga se ha adaptado a la perfección. Y yo a ellos. Es la misma forma de trabajar que he utilizado desde 2004 y no puedo estar más agradecido por la manera en que el grupo la ha asimilado.

Sin ánimo de generar polémica, sorprende que no siguiera en Zeta Zetas cuando habían tocado la gloria con su croma.



Yo en Zeta Zetas tenia que dar un paso a un lado. Desde hacía tiempo quería coger las riendas de una murga adulta porque llevaba mucho tiempo en infantiles, incluso ganando, y mi vocación era esa. Así que esa es la razón del cambio

¿Ha cambiado de murga más veces de las que le gustaría?



No. Yo siempre fui fiel a Sofocados, que ha sido y es mi murga de toda la vida. Luego cuando crecimos no podíamos seguir porque no tenía adulta, y entonces fue que nos marchamos a Zeta Zetas. Pero desde el primer momento con la convicción de que muchos de nosotros (Nisu, Cristian Mapesi, Alberto...) nos iríamos desde que pudiéramos a crear nuestra propia murga en María Jiménez, como así le habíamos dicho a David Padilla. Como aquello no funcionó porque era complicado mantener una murga mixta, fue que volvimos a casa, a Zeta Zetas. Y nos fue bien. Es ahora cuando inicio una nueva etapa en Triqui Traques.

¿Más ilusionado que nunca?



Pues sí. Porque es un papel totalmente diferente al que había tenido hasta la fecha. Tenemos un grupo humano increíble... hacía años que yo no veía algo así.

¿Le pesa a Triquis el peso de su historia?



Por una parte sí, y por otra no. Como la vida, las murgas son ciclos. A veces estás arriba y otras abajo. Pero es la murga que más años lleva en el Carnaval y es un orgullo pertenecer a ella. Es verdad que viene de un bache, pero es la murga que siempre ha estado ahí, que no ha faltado nunca.

¿Es un año distinto por la salida del incombustible Castilla de la presidencia de la murga?



No te sé decir porque yo no estaba antes. Solo te puedo decir uqe ahora la dinámica de la murga es increíble. Hay tan buen rollo que no tengo sino palabras de agradecimiento por que me hayan llamado para estar aquí.

¿Qué objetivo tienen?

Pasar a la final

¿Obliga la historia y la trayectoria de Triquis a apostar por el humor por encima de todo?

Nada es obligatorio pero sí es verdad que el nombre de Triquis te lleva a pensar en humor. Entonces sí que hemos querido introducirlo. Desde luego que pensamos más en humor que en crítica; o dicho de otra manera, ahora hay menos crítica de la que había antes.

¿Cuánto de humor y cuánto de crítica?

¿En el repertorio? 50% y 50%.

Hábleme de su murga anterior. ¿Ve a Zeta Zetas favorita para ganar?

Zeta Zetas tiene todas las cartas para volver a ganar. Lo tiene todo. Tienen ambición, grupo, ideas, repertorio... lo tienen todo. No lo digo por haber estado ahí. Pero son claros favoritos junto a Los Mamelucos.

¿Qué cambiaría del concurso de murgas?



Las cosas que funcionan, no hay que tocarlas. Me parece un disparate que pongan entradas de pie. Es ir contra el propio espectáculo porque a las murgas se va a oírlas. Y visto el plano, es que a los de pie encima los han mandado a las esquinas. ¿Qué van a ver? ¿Las pantallas? Es lamentable.

Implicado como está también en la infantil Redoblones, ¿qué me dice del concurso de los niños?



Para el concurso infantil lo que siempre hemos demandado es que las entradas deberían ser gratuitas: los padres no tienen por qué pagar por ver a sus críos. Y la asistencia de público es muy pobre. No deberíamos obligar a nadie, pero todos los murgueros de adultas deberíamos comprometernos a asistir al concurso infantil. Ya sería un primer paso para demostrar que estamos comprometidos con ellos de verdad, no solo de boquilla.