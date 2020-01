El ex alcalde de Huelva Pedro Rodríguez tendrá su calle en la capital onubense

Pedro Rodríguez no soñó con ser alcalde de Huelva. Él era fotógrafo profesional y periodista. Hacía y sigue haciendo las mejores fotos del mundo. Pero el destino le tenía una sorpresa guardada de esas que a él le gustan, las inesperadas, las imprevisibles, en definitva sorpresa. Muchos lo intentaron, pero él a lo suyo hasta que se decidió y aceptó concurrir a las elecciones para ser alcalde de Huelva. Y las ganó, Y gobernó durante dos décadas. Y lo hizo bajo las siglas del PP pero hubiera podido ir por cualquier otro partido porque Pedro está al margen de las disciplinas de partido. Él antepone siempre los intereses de sus vecinos a las directrices políticas. Él no fue un político al uso. Él gobernaba para su gente, para su querida ciudad. E hizo cosas excepcionales, pero otras que no gustaron tanto. Justamente, eso es gobernar hacer más fácil lavida de los ciudadanos y tratar de contentar a todos, pero tendiendo claro que nunca se conseguirá. Ya conocen el dicho de "nunca llueve al gusto de todos".

Pedro Rodríguez invento el "periquismo" y el "onubensismo". Junto a colectivos de la ciudad dio una nueva vida a fiestas y tradiciones casi desaparecidas. Creó talleres ocupaciones en los barrios y se pateó la ciudad calle por calle. Y también como todos los alcaldes hasta ahora se entregó y lo dio todo por el Decano, por el Recreativo de Huelva, aunque ello le costara el mayor disgusto de su vida politica porque le sentó en el banquillo de los tribunales. Pero, Pedro Rodríguez siguió y estuvo al frente del Ayuntamiento de Huelva durante 20 años siendo el cabeza visible. Lo fue tanto que perdió músculo y ya no pudo hacer frente a otros comicios más. Y se apagó todo. Bueno, todo lo político porque en lo pesonal Pedro resurgió con más vitalidad que nunca y retomó su pasión por escribir y observar el mundo a través del objetivo de su cámara, ese mundo verdadero de las distancias cortas, donde está lo auténtico de la vida.

Hoy Pedro Rodríguez tal cual hiciera él con sus antecesores alcaldes de la democracia, José Antonio Marín Rite y Juan Ceada, dará nombre a una calle en su ciudad de Huelva. Distinción que le concede el actual equipo de gobierno municipal que preside el PSOE con el alcalde Gabriel Cruz. Pedro está feliz y asegura que nunca pretendió hacer daño a nadie, sino todo lo contrario por eso, durante su vida política "ganó más abrazos que dinero" y por eso hoy le distinguen con su propia calle en la ciudad de sus sueños.