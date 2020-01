Denuncia la falta de termómetros en el Hospital de Linares y se hace viral

Más de 1.300 veces se ha compartido en Facebook el mensaje que publicó este lunes, sobre las nueve de la mañana, Manuela Beneito Soria. Iba dirigido a los máximos responsables del gobierno en nuestro país, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y en ella, desde el Hospital de Linares, les escribía para quejarse de que no había termómetros para controlar la temperatura corporal de los menores ingresados en este centro.

"Os escribo desde el hospital de Linares, sí desde uno de esos públicos que tanto defendéis. Tengo a mi hija aquí con bronquiolitis, seguro que sabéis que es, los dos habéis tenido hijos, pero seguro que a ninguno de ellos les ha faltado un termómetro. Un mísero termómetro", así empieza el texto que refleja que había seis niños más en la sala de boxes a los que no se le podía tomar la temperatura porque el termómetro que había, solo uno, "era una bazofia y marcaba una temperatura diferente cada vez".

Dice incluso el texto que hubo una menor que recibió el alta porque ya no tenía fiebre y en media hora tuvo que volver corriendo "porque estaba ardiendo". Es más, la mujer señala que una mamá tuvo que dejarle a la enfermera su termómetro personal para que pudiera medir la temperatura.

Como petición final, Manuela aconseja a los políticos a los que va dirigida su carta, reconociendo que no los ha votado, que "hay cosas más importantes que el pin parental, que cerrar las casas de apuestas y que muchas otras cosas", pidiéndole claramente que apuesten por la salud de nuestros hijos. "Por favor, que son niños, no pueden estar en una sala de espera horas por el colapso de gente mayor, entrar a consulta y no tener ni un termómetro... demostradme que es cierto que vais a cambiar el país a bien, como se dice en mi pueblo "dadme en toda la boca", que vea que es cierto el cambio y que no falten recursos sanitarios y menos para niños pequeños y hacedlo ya, presumir de hacerlo,de mejorar. Así todos ganaremos, vosotros votos y los niños termómetros. Ojalá llegara a vuestros ojos, ojalá...", concluye su texto.

En el mensaje publicado en Facebook, Manuela Beneito reconoce que durante el tiempo que estuvo en el hospital tuvo un médico "maravilloso" que a pesar de la situación, "sin medios y colapsado", atendió a los menores y dedicó incluso, unas sonrisas a los padres.