Pedro Martínez ya está en León para integrarse a la rutina del ABANCA Ademar pero eso no quiere decir que esté al cien por cien. Nada más aterrizar en suelo español lo primero que ha hecho el central argentino es visitar a los médicos que le tratan de su lesión en el tobillo:” El tobillo está mucho mejor con respecto a la resonancia que me hicieron hace dos meses pero todavía queda un poco de edema que es lo que me causa molestias. En el corto plazo ya voy a estar al cien por cien”.

El jugador argentino se lesionaba en el partido de la Copa EHF contra la Vodvodina y desde ese momento no ha podido rendir al nivel esperado teniendo incluso que parar antes de la Copa Asobal. Pedro Martínez reconocía que no esperaba que esta lesión le hubiera causado tantos problemas:” La misma lesión en la rodilla me causó cero problemas. Entiendo que es una cuestión de mala suerte. Los médicos me han dicho que vaya poco a poco”. Eso sí durante este tiempo el jugador argentino no ha estado parado y ha trabajado con Manolo Cadenas y con la selección argentina