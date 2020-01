El Ayuntamiento de Madrid aumentará las ayudas a librerías para evitar su cierre

El Ayuntamiento de Madrid aumentará hasta los 80.000 euros las ayudas a librerías de la capital para evitar que cierren, según ha informado en la Comisión de Cultura, a preguntas del PSOE. El Ayuntamiento anuncia también un aumento del 10 por ciento de la financiación para la Feria del Libro que -pasa de 60.000 a 66.000 euros-, cantidad insuficiente para los socialistas.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que quiere dar un impulso a las librerías con un nuevo contrato para adquirir a hasta 25 librerías los libros de sus bibliotecas municipales, que actualmente se compran a siete distribuidores, solo tres de la ciudad.

Es una de las medidas contempladas en el plan de choque con el que el Gobierno de José Luis Martínez Almeida quiere paliar el cierre de librerías en la ciudad, un problema que este martes ha denunciado la concejal del PSOE Mar Espinar en la comisión municipal de Cultura, Turismo y Deporte.

En su intervención, la edil del PSOE ha afeado que el Gobierno municipal adelantase a un medio, el diario El Mundo, el refuerzo de las líneas de subvención a librerías, que pasará de 65.000 euros a 80.000, las subvenciones a las Ferias de Antiguo o el incremento en 6.000 euros en la ayuda de 60.000 que recibió en 2019 la Feria del Libro.

Adelantando el plan a un periódico el equipo municipal busca según Espinar "neutralizar" su pregunta. Además, la edil ha considerado insuficiente el refuerzo de las ayudas y ha valorado positivamente la intención de comprar los libros de las bibliotecas a las librerías. "¿Creen que con 6.000 euros se solucionan los problemas y el cierre del doble de librerías que se abren en Madrid? No le pido que sea seria, porque a lo mejor no puede serlo; sí le pido que no nos tome por tontos", ha zanjado Espinar.

"Existe un dato objetivo, el cierre de librerías es una herida que no deja de sangrar" puesto que "cierran más de las que abren", ha agregado Espinar. Desde el Gobierno municipal de PP y Cs el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos, Emilio del Río Sanz, ha rechazado las críticas de Espinar, asegurando que se ha pasado del "heliocentrismo" al "marcentrismo" y que "un político que queja de la prensa es como el marinero que se queja del mar".

Además, este alto cargo ha asegurado que Espinar estaba ausente cuando se le hacía "la vida imposible a la Feria del Libro" o para presentar enmiendas que mejorasen las cifras, aludiendo a que el PSOE abandonó el pleno en protesta durante la votación del presupuesto.

Espinar ha defendido que "todas las subvenciones nominativas que recibió" el sector durante el mandato pasado fueron "a enmienda del PSOE" y ha acusado al Gobierno municipal de "mentir" puesto que los socialistas, socios de investidura de la exregidora Manuela Carmena, pusieron "30.000 euros en la Feria del Libro" o 70.000 en la compra de libros.